Ботев (Пд) и Херо се разделиха

Димитър Димитров вече не е старши треньор на Ботев (Пловдив). Решението идва след слабото начало на пролетния полусезон за "канарчетата". Раздялата между двете страни идва по взаимно съгласие. Снощи пловдивският отбор падна с 0:3 от Левски на "Герена", като след зимната пауза "жълто-черните" не са отбелязали гол в шампионата, а същевременно отпаднаха от турнира Sesame Купа на България.

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Засега не е ясно кой ще наследи на "Колежа" бившия наставник на Нефтохимик, Ловеч, Левски и Лудогорец. Херо пое пловдивския гранд на 17 ноември и изкара начело на тима точно три месеца.