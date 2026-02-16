Ботев (Пд) и Херо се разделиха

Популярни
Димитър Димитров вече не е старши треньор на Ботев (Пловдив). Решението идва след слабото начало на пролетния полусезон за "канарчетата". Раздялата между двете страни идва по взаимно съгласие. Снощи пловдивският отбор падна с 0:3 от Левски на "Герена", като след зимната пауза "жълто-черните" не са отбелязали гол в шампионата, а същевременно отпаднаха от турнира Sesame Купа на България.

Засега не е ясно кой ще наследи на "Колежа" бившия наставник на Нефтохимик, Ловеч, Левски и Лудогорец. Херо пое пловдивския гранд на 17 ноември и изкара начело на тима точно три месеца.

