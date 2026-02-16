Популярни
Шелтън спаси три мачбола срещу Фриц и триумфира с титлата в Далас

  • 16 фев 2026 | 09:19
Шелтън спаси три мачбола срещу Фриц и триумфира с титлата в Далас

Американецът Бен Шелтън спаси три мачбола, преди да триумфира с титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Далас (САЩ) от сериите АТР 500 с награден фонд  2 833 335 долара.

На финала поставеният под номер 2 Шелтън надигра сънародника си и водач в схемата Тейлър Фриц с 3:6, 6:3, 7:5.

Шелтън загуби първия сет във всеки от последните три кръга на турнира, като във финала отстъпи с 3:6, преди да направи поредния обрат и да стигне до трофея.

Шелтън изравни с пробив в осмия гейм за 6:3 и двубоят бе решен след трети сет. Там Фриц поведе с 5:4 и бе на път да спечели, като имаше три точки за пробив в десетия гейм и съответно три мачбола, но Шелтън се справи със ситуацията, спаси подаването си, последва пробив и приключи мача след 7:5.

„Това беше луд мач“, каза Шелтън. „Мисля, че нивото беше невероятно.“

„Ако ми бяхте казали, че ще загубя след три мачбола, мисля, че щях да очаквам да бъда много по-разстроен“, каза Фриц.

