Шелтън спаси три мачбола срещу Фриц и триумфира с титлата в Далас

Американецът Бен Шелтън спаси три мачбола, преди да триумфира с титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Далас (САЩ) от сериите АТР 500 с награден фонд 2 833 335 долара.

На финала поставеният под номер 2 Шелтън надигра сънародника си и водач в схемата Тейлър Фриц с 3:6, 6:3, 7:5.

Шелтън загуби първия сет във всеки от последните три кръга на турнира, като във финала отстъпи с 3:6, преди да направи поредния обрат и да стигне до трофея.

Шелтън изравни с пробив в осмия гейм за 6:3 и двубоят бе решен след трети сет. Там Фриц поведе с 5:4 и бе на път да спечели, като имаше три точки за пробив в десетия гейм и съответно три мачбола, но Шелтън се справи със ситуацията, спаси подаването си, последва пробив и приключи мача след 7:5.

The moment Ben Shelton beat Taylor Fritz to win his 4th career title in Dallas.



Big smile from his family & girlfriend, Trinity Rodman



Proud day 🇺🇸🥹



pic.twitter.com/Vk2uh4gjMK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 15, 2026

„Това беше луд мач“, каза Шелтън. „Мисля, че нивото беше невероятно.“

„Ако ми бяхте казали, че ще загубя след три мачбола, мисля, че щях да очаквам да бъда много по-разстроен“, каза Фриц.