»
Момичетата на България до 12 г. разгромиха Хърватия и са седми в Европа

  16 фев 2026 | 09:29
Момичетата на България до 12 г. разгромиха Хърватия и са седми в Европа

Националният отбор на България за момичета до 12 години завърши с впечатляваща победа участието си във финалите на Европейски отборни зимни купи, които се проведоха в Съндерланд (Великобритания). Българките разгромиха Хърватия с 3:0 победи и се наредиха на седмото място в крайното класиране на Европа.

Ния Синчанова даде тон за успеха, след като спечели първата среща на сингъл с 6:2, 1:6, 2:1 и отказване на съперничката. След нея Ния Проданова затвърди преднината с убедителен успех – 6:0, 6:3. В двубоя на двойки Кайра Алексиева и Ния Проданова оформиха крайното 3:0 след победа със 7:6(1), 6:1.

Състав на България (момичета):

Ния Синчанова (ТК „Августа Траяна", Стара Загора)

Ния Проданова (ТК „Барокко Спорт", София)

Кайра Алексиева (ТК „Хасково 2015", Хасково)

Българските момчета до 12 години завършиха на осмото място, след като отстъпиха с 0:3 победи на Естония в последната си среща от турнира.

В първия мач на сингъл Ивелин Василев загуби с 3:6, 3:6, а след това Микаел Иванов отстъпи с 6:4, 3:6, 1:6. В срещата на двойки Ивелин Василев и Николай Николов загубиха с 4:6, 3:6.

Състав на България (момчета):

Микаел Иванов (ТК „Каратанчева", София)

Николай Николов (ТК „Авеню", Бургас)

Ивелин Василев (ТК „Авеню", Бургас)

Капитан: Георги Йорданов

