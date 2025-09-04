Хойлунд: Имам много за доказване в Наполи

Расмус Хойлунд се завърна в Серия "А" с екипа на Наполи след престоя си в Манчестър Юнайтед. Нападателят не е непознат на Апенините, след като вече игра за Аталанта през сезон 2022-23, отбелязвайки 10 гола и четири асистенции в 34 мача. Той идва от "червените дяволи" под наем за 6 милиона евро плюс задължение за откупуване за още 44 милиона евро, ако Наполи се класира за Шампионската лига. Датчанинът беше посрещнат от аплодиращи фенове при пристигането си за медицински прегледи и призна, че ситуацията е „луда“ след дългото чакане трансферът да се осъществи.

„Бях много развълнуван, защото това е отбор, който току-що спечели титлата. Знам също колко страхотни са феновете и градът, и съм много щастлив за тази възможност“, каза Хойлунд пред официалния YouTube канал на Наполи.

В деня, в който кацна на италианска земя, новите му съотборници бяха заети с драматична победа в Серия А срещу Каляри.

„Вчера, когато пристигнах, гледах мача в ресторанта. Видях победата в последната минута със страхотен гол на Ангиса. Прекарах няколко добри часа тук, обратно в Италия, и съм много щастлив, че съм тук.“

Естествено, той вече познава бившия си съотборник от Манчестър Юнайтед Скот Мактоминей и е говорил „малко“ с Ромелу Лукаку, който е бил негов идол като по-млад. Докато с Аталанта беше сравнително неизвестен и бързо набра популярност, този път всички погледи ще бъдат насочени към него на „Стадио Марадона“.

„Сега е различно, очевидно, тъй като идвам с повече опит и съм по-добър футболист. Идвам с много международен опит, играл съм във Висшата лига, Шампионската лига, Лига Европа и в няколко държави. Идвам с много за доказване, искам да се покажа в най-добрия отбор в Италия, а Наполи ще бъде много, много добър.“

Медицинските прегледи бяха извършени в Рим, след което той отпътува за Неапол за подписването на договора.

„Винаги работя здраво. Обичам да казвам, че искам да умра на терена, да дам всичко за отбора, да вкарвам голове, да създавам положения и да се боря за всичко.“

За Хойлунд преживяването е много различно, идвайки от Манчестър, за да позира на слънчева тераса пред Везувий.

„Тифозите тук са много, много добри. Играл съм в Италия и преди, с Аталанта, и знам колко са луди тук, колко много обичат футбола. Видях го по улиците и на стадион „Марадона“ – невероятно е. Очаквах с нетърпение тази възможност, много съм благодарен и ще направя всичко възможно, за да спечелим отново нещо тази година и да накарам феновете и клуба да се гордеят.“