Черноморец (Балчик) удари лошо Устрем (Дончево)

  • 24 авг 2025 | 01:02
  • 193
  • 0
Черноморец (Балчик) удари лошо Устрем (Дончево)

Черноморец (Балчик) спечели убедително като гост на Устрем (Дончево) с 5:1 в Добрич. Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига. Стефан Митев допринесе с хеттрик. Той откри резултата с глава в 35-ата минута след центриране на Йордан Радев. Домакините получиха възможност да изравнят, 180 секунди след почивката. Вратарят на Черноморец Денислав Стойчев обаче спаси дузпа на Виктор Христов. В 53-ата минута Лъчезар Войков удвои. След 120 секунди, Митев се разписа за втори път. Христов се реабилитира за пропуска от бялата точка, като вкара почетното попадение за Устрем в 60-ата минута. После Кристиян Евдокиев покачи на 1:4 след центриране на Митев. Последният пък оформи хеттрика си, възползвайки се от паса на Никола Владев.

