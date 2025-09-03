Ферари показа ретро цветовете си за Гран При на Италия

Отборът на Ферари показа специалната ретро цветова схема, с която ще се състезава в домашната си Гран При на Италия този уикенд.

Както е известно на „Монца“ Скудерията ще отбележи 50 години от първата световната титла на Ники Лауда, която той спечели с Черните кончета през сезон 1975. Вчера и онзи ден от Ферари показаха специалните екипи, които членовете на отбора ще носят този уикенд, а сега тимът показа и цветовата схема, с която ще бъде оцветен SF-25.

Тя наподобява сцветовете на 312T, с който Лауда и Клей Регацони се състезават през 1975 година. Капакът на двигателя ще бъде оцветен в бяло, състезателните номера на Шарл Леклер и Люис Хамилтън ще бъдат изписани с ретро шрифт, а крилата ще бъдат изцяло в черно, без белите и сините отенъци на сегашния генерален спонсор на Скудерията, чиито лога ще продължат да заемат голяма площ от цветовата схема.

Снимки: Scuderia Ferrari HP