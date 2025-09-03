Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ферари показа ретро цветовете си за Гран При на Италия

Ферари показа ретро цветовете си за Гран При на Италия

  • 3 сеп 2025 | 11:56
  • 959
  • 2

Отборът на Ферари показа специалната ретро цветова схема, с която ще се състезава в домашната си Гран При на Италия този уикенд.

Както е известно на „Монца“ Скудерията ще отбележи 50 години от първата световната титла на Ники Лауда, която той спечели с Черните кончета през сезон 1975. Вчера и онзи ден от Ферари показаха специалните екипи, които членовете на отбора ще носят този уикенд, а сега тимът показа и цветовата схема, с която ще бъде оцветен SF-25.

Тя наподобява сцветовете на 312T, с който Лауда и Клей Регацони се състезават през 1975 година. Капакът на двигателя ще бъде оцветен в бяло, състезателните номера на Шарл Леклер и Люис Хамилтън ще бъдат изписани с ретро шрифт, а крилата ще бъдат изцяло в черно, без белите и сините отенъци на сегашния генерален спонсор на Скудерията, чиито лога ще продължат да заемат голяма площ от цветовата схема.

Снимки: Scuderia Ferrari HP

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Бивш пилот: Нюи няма големи очаквания за сезон 2026

Бивш пилот: Нюи няма големи очаквания за сезон 2026

  • 2 сеп 2025 | 21:09
  • 3022
  • 1
Звезда от Формула 2 отново ще кара за Макларън на „Монца“

Звезда от Формула 2 отново ще кара за Макларън на „Монца“

  • 2 сеп 2025 | 20:37
  • 2696
  • 1
Доктор Марко вече е сигурен кой ще новият шампион във Формула 1

Доктор Марко вече е сигурен кой ще новият шампион във Формула 1

  • 2 сеп 2025 | 20:26
  • 4627
  • 1
Само Ръсел и Макс са близо до постоянството на Макларън

Само Ръсел и Макс са близо до постоянството на Макларън

  • 2 сеп 2025 | 16:38
  • 1776
  • 1
Франко Морбидели остава пилот на Валентино Роси

Франко Морбидели остава пилот на Валентино Роси

  • 2 сеп 2025 | 16:26
  • 765
  • 0
Леклер може да стане №2 в историята на Ферари на “Монца”

Леклер може да стане №2 в историята на Ферари на “Монца”

  • 2 сеп 2025 | 16:11
  • 1983
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 7202
  • 2
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 2802
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 6494
  • 4
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 7902
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 20794
  • 8
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 35465
  • 18