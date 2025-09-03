Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Луис де ла Фуенте и Алваро Мората застават пред българските медии преди България - Испания
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиастри: Не крия умишлено темпото си в тренировките

Пиастри: Не крия умишлено темпото си в тренировките

  • 3 сеп 2025 | 17:13
  • 715
  • 0

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри заяви, че не крие умишлено своето темпо в хода на свободните тренировки, за да изненадва съотборника си Ландо Норис в квалификациите и състезанията.

Подобна теория започна да се тиражи след изминалия уикенд за Гран При на Нидерландия. На „Зандвоорт“ Пиастри беше зад Норис и в трите тренировки, но след това го изпревари с 0.012 секунди в битката за полпозишъна, а в неделя контролираше напълно състезанието и преди отпадането на Норис.

В Макларън знаят каква е повредата на Норис, но не казват
В Макларън знаят каква е повредата на Норис, но не казват

Това не беше първият случай през тази година, в който Норис имаше предимство в тренировките преди да се озове в позицията на преследвач във важните сесии. Той обаче обясни, че не крие умишлено темпото си, а просто така изгражда целите си уикенди – с постепенен напредък.

Пиастри е първият пилот на Макларън с "Голям шлем" от Хакинен насам
Пиастри е първият пилот на Макларън с "Голям шлем" от Хакинен насам

„Вече няколко пъти тази година се случи да започна по-слабо и да напредна в хода на уикенда. Разликата между тази и миналата година е, че през миналата година аз не успявах да направя тази крачка напред в уикендите, в които стартирах по-слабо. Смятам, че е хубаво да намирам скорост в хода на даден уикенд.

„Дали това е идеалният начин? Дали го правя нарочно? Не винаги. Опитвам се да надградя нещата, но се надявах да стане по-бърз, отколкото стана в Нидерландия.

„Намерих оптималното темпо в самия край на квалификацията. Преди нейното начало не бях  оптимист, така че определено нещата се случиха по-бавно този уикенд, но бях много доволен преди началото на квалификацията. Не очаквах много, просто щях да дам най-доброто от себе си и каквото стане.

„В крайна сметка беше достатъчно, същото стана и в състезанието. Много съм доволен от тази страна на нещата. Може би на тази част подхожда най-много определението „типичен уикенд за Оскар“, обясни Пиастри.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Естонец сменя Колапинто за първата тренировка на "Монца"

Естонец сменя Колапинто за първата тренировка на "Монца"

  • 3 сеп 2025 | 15:55
  • 462
  • 0
Маркес: Щях да мразя "Каталуния", ако не беше домашната ми писта

Маркес: Щях да мразя "Каталуния", ако не беше домашната ми писта

  • 3 сеп 2025 | 15:22
  • 468
  • 0
Доменикали отново намекна, че в бъдеще ще има повече спринтове

Доменикали отново намекна, че в бъдеще ще има повече спринтове

  • 3 сеп 2025 | 15:03
  • 361
  • 0
От Ред Бул си поставиха краен срок за избора на съотборник на Верстапен за 2026 година

От Ред Бул си поставиха краен срок за избора на съотборник на Верстапен за 2026 година

  • 3 сеп 2025 | 14:20
  • 1365
  • 0
Маверик Винялес се завръща за Гран При на Каталуния

Маверик Винялес се завръща за Гран При на Каталуния

  • 3 сеп 2025 | 13:28
  • 826
  • 0
Формула 3 отново ще използва квалификационния формат от Монако на "Монца"

Формула 3 отново ще използва квалификационния формат от Монако на "Монца"

  • 3 сеп 2025 | 12:45
  • 1062
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

  • 3 сеп 2025 | 17:15
  • 5144
  • 17
Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

  • 3 сеп 2025 | 17:16
  • 2509
  • 1
Де ла Фуенте и Алваро Мората с пресконференция преди гостуването в София - очаквайте на живо!

Де ла Фуенте и Алваро Мората с пресконференция преди гостуването в София - очаквайте на живо!

  • 3 сеп 2025 | 17:30
  • 1170
  • 0
Дербито Левски - Лудогорец в петък

Дербито Левски - Лудогорец в петък

  • 3 сеп 2025 | 18:02
  • 1948
  • 0
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 9410
  • 0
Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 3 сеп 2025 | 16:50
  • 11812
  • 0