Пиастри: Не крия умишлено темпото си в тренировките

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри заяви, че не крие умишлено своето темпо в хода на свободните тренировки, за да изненадва съотборника си Ландо Норис в квалификациите и състезанията.

Подобна теория започна да се тиражи след изминалия уикенд за Гран При на Нидерландия. На „Зандвоорт“ Пиастри беше зад Норис и в трите тренировки, но след това го изпревари с 0.012 секунди в битката за полпозишъна, а в неделя контролираше напълно състезанието и преди отпадането на Норис.

В Макларън знаят каква е повредата на Норис, но не казват

Това не беше първият случай през тази година, в който Норис имаше предимство в тренировките преди да се озове в позицията на преследвач във важните сесии. Той обаче обясни, че не крие умишлено темпото си, а просто така изгражда целите си уикенди – с постепенен напредък.

Пиастри е първият пилот на Макларън с "Голям шлем" от Хакинен насам

„Вече няколко пъти тази година се случи да започна по-слабо и да напредна в хода на уикенда. Разликата между тази и миналата година е, че през миналата година аз не успявах да направя тази крачка напред в уикендите, в които стартирах по-слабо. Смятам, че е хубаво да намирам скорост в хода на даден уикенд.



„Дали това е идеалният начин? Дали го правя нарочно? Не винаги. Опитвам се да надградя нещата, но се надявах да стане по-бърз, отколкото стана в Нидерландия.



„Намерих оптималното темпо в самия край на квалификацията. Преди нейното начало не бях оптимист, така че определено нещата се случиха по-бавно този уикенд, но бях много доволен преди началото на квалификацията. Не очаквах много, просто щях да дам най-доброто от себе си и каквото стане.



„В крайна сметка беше достатъчно, същото стана и в състезанието. Много съм доволен от тази страна на нещата. Може би на тази част подхожда най-много определението „типичен уикенд за Оскар“, обясни Пиастри.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages