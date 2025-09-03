Пиастри е първият пилот на Макларън с "Голям шлем" от Хакинен насам

Оскар Пиастри записа своя първи „Голям шлем“ като пилот във Формула 1 по време на изминалата Гран При на Нидерландия. По този начин той стана първият пилот на Макларън с подобно постижение от Мика Хакинен в Гран При на Монако през 1998 година.

Във Формула 1 „Голям шлем“ се оформя, когато един пилот спечели полпозишъна, победата, запише най-бързата обиколка и води във всеки един тур на дадено състезание. Именно това стори Пиастри на „Зандвоорт“ миналата седмица.

Освен австралиеца от настоящите пилоти във Формула 1 „Голям шлем“ имат още Люис Хамилтън, Макс Верстапен, Фернандо Алонсо и Шарл Леклер. От тях с най-много е Хамилтън, който има шест (Малайзия 2014, Италия 2015, Китай 2017, Канада 2017, Великобритания 2017 и Абу Даби 2019). Верстапен е втори с пет (Австрия 2021, Емилия-Романя 2022, Испания 2023, Катар 2023 и Бахрейн 2024). Алонсо и Леклер са с по един, а те са постигнати съответно в Сингапур 2010 и Австралия 2022.

Марк Уебър: Пиастри има още много път до титлата

Безспорният №1 в тази класация в цялата история на Формула 1 Джим Кларк, който общо осем пъти е постигал „Голям шлем“ в своята кариера. Хамилтън е втори, а Верстапен разделя третото място с Алберто Аскари и Михаел Шумахер, които също имат по пет.

Снимки: Gettyimages