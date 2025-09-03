Естонец сменя Колапинто за първата тренировка на "Монца"

Франко Колапинто ще пропусне първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Италия, в която неговият болид ще бъде повере на резервния пилот на Алпин – Пол Арон.

Stepping in for FP1 at the #ItalianGP 🇮🇹@PaulAron16 will make his first appearance in the A525 this weekend, as part of his Reserve Driver duties 🤝 pic.twitter.com/ln7O4KJO2F — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 3, 2025

За младия естонец това ще бъде трето участие в петъчна тренировка от началото на сезона, но първо такова с Алпин. До момента той кара в две подготвителни сесии с екипа на Заубер, заменяйки Нико Хюлкенберг за първите 60 минути за подготовка на „Силвърстоун“ и „Хунгароринг“.

Арон няма да е единственият млад пилот, който ще кара в първата тренировка на „Монца“ в петък. Вчера от Макларън обявиха, че Алекс Дън ще се върне зад волана на MCL39, но не уточниха чие място ще бъде заето от младия ирландски състезател.

Както е известно от тази година всеки отбор трябва да използва млад и неопитен състезател в поне четири петъчни тренировки – по две с всяка една от колите си. До момента Алпин реално е изпълнил това изискване с една от колите си, тази, която в началото на годината беше управлявана от Джак Дуън, който по-късно беше сменен от Колапинто.

В началото на сезона Дуън все още имаше статута на млад и неопитен пилот, а отделно австралиецът отстъпи кокпита си на Рио Хиракава за първата тренировка на „Сузука“. В същото време Пиер Гасли все още не е пропускал нито една сесия и ще трябва да го направи до края на сезона. Най-вероятно французинът ще пропусне първите тренировки в Мексико и Абу Даби, които изглеждат двете най-логични места за използването на новаци.

След Гран При на Италия до края на сезона ще остават общо осем кръга. В три от тях (САЩ, Сао Пауло и Катар) ще бъде използван спринтовият формат и съответно ще има по само една петъчна тренировка, което прави използването на новаци практически невъзможно. Отделно тимовете избягват използването на млади пилоти на улични трасета като тези в Азербайджан, Сингапур и Лас Вегас, където рискът от инциденти е по-голям.