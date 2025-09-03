Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Естонец сменя Колапинто за първата тренировка на "Монца"

Естонец сменя Колапинто за първата тренировка на "Монца"

  • 3 сеп 2025 | 15:55
  • 265
  • 0

Франко Колапинто ще пропусне първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Италия, в която неговият болид ще бъде повере на резервния пилот на Алпин – Пол Арон.

За младия естонец това ще бъде трето участие в петъчна тренировка от началото на сезона, но първо такова с Алпин. До момента той кара в две подготвителни сесии с екипа на Заубер, заменяйки Нико Хюлкенберг за първите 60 минути за подготовка на „Силвърстоун“ и „Хунгароринг“.

Арон няма да е единственият млад пилот, който ще кара в първата тренировка на „Монца“ в петък. Вчера от Макларън обявиха, че Алекс Дън ще се върне зад волана на MCL39, но не уточниха чие място ще бъде заето от младия ирландски състезател.

Звезда от Формула 2 отново ще кара за Макларън на „Монца“
Звезда от Формула 2 отново ще кара за Макларън на „Монца“

Както е известно от тази година всеки отбор трябва да използва млад и неопитен състезател в поне четири петъчни тренировки – по две с всяка една от колите си. До момента Алпин реално е изпълнил това изискване с една от колите си, тази, която в началото на годината беше управлявана от Джак Дуън, който по-късно беше сменен от Колапинто.

Джак Дуън или Франко Колапинто – кой е по-бързият от двамата?
Джак Дуън или Франко Колапинто – кой е по-бързият от двамата?

В началото на сезона Дуън все още имаше статута на млад и неопитен пилот, а отделно австралиецът отстъпи кокпита си на Рио Хиракава за първата тренировка на „Сузука“. В същото време Пиер Гасли все още не е пропускал нито една сесия и ще трябва да го направи до края на сезона. Най-вероятно французинът ще пропусне първите тренировки в Мексико и Абу Даби, които изглеждат двете най-логични места за използването на новаци.

След Гран При на Италия до края на сезона ще остават общо осем кръга. В три от тях (САЩ, Сао Пауло и Катар) ще бъде използван спринтовият формат и съответно ще има по само една петъчна тренировка, което прави използването на новаци практически невъзможно. Отделно тимовете избягват използването на млади пилоти на улични трасета като тези в Азербайджан, Сингапур и Лас Вегас, където рискът от инциденти е по-голям.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Маркес: Щях да мразя "Каталуния", ако не беше домашната ми писта

Маркес: Щях да мразя "Каталуния", ако не беше домашната ми писта

  • 3 сеп 2025 | 15:22
  • 318
  • 0
Доменикали отново намекна, че в бъдеще ще има повече спринтове

Доменикали отново намекна, че в бъдеще ще има повече спринтове

  • 3 сеп 2025 | 15:03
  • 268
  • 0
От Ред Бул си поставиха краен срок за избора на съотборник на Верстапен за 2026 година

От Ред Бул си поставиха краен срок за избора на съотборник на Верстапен за 2026 година

  • 3 сеп 2025 | 14:20
  • 1086
  • 0
Маверик Винялес се завръща за Гран При на Каталуния

Маверик Винялес се завръща за Гран При на Каталуния

  • 3 сеп 2025 | 13:28
  • 687
  • 0
Формула 3 отново ще използва квалификационния формат от Монако на "Монца"

Формула 3 отново ще използва квалификационния формат от Монако на "Монца"

  • 3 сеп 2025 | 12:45
  • 937
  • 0
Пиастри е първият пилот на Макларън с "Голям шлем" от Хакинен насам

Пиастри е първият пилот на Макларън с "Голям шлем" от Хакинен насам

  • 3 сеп 2025 | 12:23
  • 826
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев и Десподов говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

Илиан Илиев и Десподов говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

  • 3 сеп 2025 | 16:15
  • 869
  • 0
Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 13412
  • 12
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 7403
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 9951
  • 8
Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

  • 3 сеп 2025 | 14:45
  • 10861
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 26864
  • 13