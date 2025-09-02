Звезда от Формула 2 отново ще кара за Макларън на „Монца“

Протежето на Макларън Алекс Дън, който се бори за титлата във Формула 2, ще участва в първата свободна тренировка за Гран При на Италия в петък с един от болидите на тима.

Ирландецът вече смени веднъж Ландо Норис в първата тренировка в Австрия и това беше първата от четирите задължителни сесии на млад пилот с кола на отбора за сезона. Норис и Оскар Пиастри трябва да отстъпят колите си по два пъти през годината на млади пилоти, като това се е случвало само веднъж през 2025.

Alex Dunne 🤝 FP1 in Monza



Looking forward to seeing you take to the wheel of the MCL39 again! 🤩#McLaren pic.twitter.com/F81DnZQUWs — McLaren (@McLarenF1) September 2, 2025

Доктор Марко вече е сигурен кой ще новият шампион във Формула 1

От Макларън все още няма потвърждение кого ще смени Дън на „Монца“, но според неофициална информация от тима, Алекс ще седне в колата на водача в класирането Пиастри.

Другото потвърдено участие на друг пилот е това на Пато О’Уорд от Индикар, който ще кара в първата свободна тренировка в Мексико през октомври, а тепърва предстои да се разбере кога ще е четвъртият такъв случай за сезона.

Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages