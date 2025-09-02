Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Звезда от Формула 2 отново ще кара за Макларън на „Монца“

Звезда от Формула 2 отново ще кара за Макларън на „Монца“

  • 2 сеп 2025 | 20:37
  • 724
  • 0

Протежето на Макларън Алекс Дън, който се бори за титлата във Формула 2, ще участва в първата свободна тренировка за Гран При на Италия в петък с един от болидите на тима.

Ирландецът вече смени веднъж Ландо Норис в първата тренировка в Австрия и това беше първата от четирите задължителни сесии на млад пилот с кола на отбора за сезона. Норис и Оскар Пиастри трябва да отстъпят колите си по два пъти през годината на млади пилоти, като това се е случвало само веднъж през 2025.

Доктор Марко вече е сигурен кой ще новият шампион във Формула 1
Доктор Марко вече е сигурен кой ще новият шампион във Формула 1

От Макларън все още няма потвърждение кого ще смени Дън на „Монца“, но според неофициална информация от тима, Алекс ще седне в колата на водача в класирането Пиастри.

Другото потвърдено участие на друг пилот е това на Пато О’Уорд от Индикар, който ще кара в първата свободна тренировка в Мексико през октомври, а тепърва предстои да се разбере кога ще е четвъртият такъв случай за сезона.

Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?
Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бивш пилот: Нюи няма големи очаквания за сезон 2026

Бивш пилот: Нюи няма големи очаквания за сезон 2026

  • 2 сеп 2025 | 21:09
  • 501
  • 0
Доктор Марко вече е сигурен кой ще новият шампион във Формула 1

Доктор Марко вече е сигурен кой ще новият шампион във Формула 1

  • 2 сеп 2025 | 20:26
  • 1297
  • 0
Само Ръсел и Макс са близо до постоянството на Макларън

Само Ръсел и Макс са близо до постоянството на Макларън

  • 2 сеп 2025 | 16:38
  • 1087
  • 1
Франко Морбидели остава пилот на Валентино Роси

Франко Морбидели остава пилот на Валентино Роси

  • 2 сеп 2025 | 16:26
  • 397
  • 0
Леклер може да стане №2 в историята на Ферари на “Монца”

Леклер може да стане №2 в историята на Ферари на “Монца”

  • 2 сеп 2025 | 16:11
  • 1215
  • 0
Марк Уебър: Пиастри има още много път до титлата

Марк Уебър: Пиастри има още много път до титлата

  • 2 сеп 2025 | 15:35
  • 885
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 17234
  • 12
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 11264
  • 27
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

  • 2 сеп 2025 | 16:20
  • 17189
  • 10
Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 32434
  • 48
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 13310
  • 11
Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 2 сеп 2025 | 17:00
  • 9184
  • 0