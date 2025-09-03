Шампионите Кацберг, Роджърс, Ароп и Лепаж повеждат канадския отбор за Токио

Етан Кацберг, Камрин Роджърс, Марко Ароп и Пиерс Лепаж бяха потвърдени в състава на Канада за Световното първенство по лека атлетика в Токио, където ще защитават титлите си. Събитието ще се проведе от 13 до 21 септември.

Силният отбор от 59 атлети включва 12 медалисти от световни първенства, 11 олимпийски медалисти и 22 състезатели, които ще направят своя дебют на световен шампионат.

Кацберг и Роджърс, които спечелиха олимпийско злато в Париж след победите си на Световното първенство в Будапеща, ще защитават титлите си в хвърлянето на чук.

Ароп ще защитава титлата си на 800 метра, а Лепаж – короната си в десетобоя.

Олимпийският шампион от Токио Деймиън Уорнър се присъединява към Лепаж в десетобоя, докато двукратната световна шампионка в зала Сара Митън, която спечели световно сребро в Будапеща, ще се състезава в тласкането на гюле. Андре де Грас, който спечели олимпийско злато на 200 метра в Токио, е заявен за 100 м, 200 м и щафетата 4x100 м.