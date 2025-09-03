Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Шампионите Кацберг, Роджърс, Ароп и Лепаж повеждат канадския отбор за Токио

Шампионите Кацберг, Роджърс, Ароп и Лепаж повеждат канадския отбор за Токио

  • 3 сеп 2025 | 14:40
  • 144
  • 0
Шампионите Кацберг, Роджърс, Ароп и Лепаж повеждат канадския отбор за Токио

Етан Кацберг, Камрин Роджърс, Марко Ароп и Пиерс Лепаж бяха потвърдени в състава на Канада за Световното първенство по лека атлетика в Токио, където ще защитават титлите си. Събитието ще се проведе от 13 до 21 септември.

Силният отбор от 59 атлети включва 12 медалисти от световни първенства, 11 олимпийски медалисти и 22 състезатели, които ще направят своя дебют на световен шампионат.

Кацберг и Роджърс, които спечелиха олимпийско злато в Париж след победите си на Световното първенство в Будапеща, ще защитават титлите си в хвърлянето на чук.

Ароп ще защитава титлата си на 800 метра, а Лепаж – короната си в десетобоя.

Олимпийският шампион от Токио Деймиън Уорнър се присъединява към Лепаж в десетобоя, докато двукратната световна шампионка в зала Сара Митън, която спечели световно сребро в Будапеща, ще се състезава в тласкането на гюле. Андре де Грас, който спечели олимпийско злато на 200 метра в Токио, е заявен за 100 м, 200 м и щафетата 4x100 м.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Аршад Надийм сред контузените пакистански атлети седмици преди битката в Токио

Аршад Надийм сред контузените пакистански атлети седмици преди битката в Токио

  • 2 сеп 2025 | 19:49
  • 1277
  • 0
Габи Томас аут от Световното заради контузия

Габи Томас аут от Световното заради контузия

  • 2 сеп 2025 | 17:16
  • 1894
  • 0
48 клуба са подкрепили искането за свикване на ново Общо събрание на БФЛА

48 клуба са подкрепили искането за свикване на ново Общо събрание на БФЛА

  • 2 сеп 2025 | 15:38
  • 5260
  • 1
Кели Холмс ще се присъедини към 60 000 бегачи в Нюкасъл

Кели Холмс ще се присъедини към 60 000 бегачи в Нюкасъл

  • 2 сеп 2025 | 14:47
  • 652
  • 0
Офили потвърди, че сменя Нигерия с Турция

Офили потвърди, че сменя Нигерия с Турция

  • 2 сеп 2025 | 13:25
  • 1593
  • 0
Най-бързата пакистанка пропуска Световното заради контузия

Най-бързата пакистанка пропуска Световното заради контузия

  • 2 сеп 2025 | 13:13
  • 347
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 10610
  • 5
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 5225
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 8306
  • 7
Играят се първите два мача от осмия ден на ЕвроБаскет, гардът на Черно море със силно включване

Играят се първите два мача от осмия ден на ЕвроБаскет, гардът на Черно море със силно включване

  • 3 сеп 2025 | 14:45
  • 9392
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 24147
  • 9
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 38287
  • 19