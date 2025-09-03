Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Животът на Крис Фрум е бил в опасност след падането миналата седмица

Животът на Крис Фрум е бил в опасност след падането миналата седмица

  • 3 сеп 2025 | 13:08
  • 193
  • 0
Животът на Крис Фрум е бил в опасност след падането миналата седмица

Животът на четирикратния шампион в Обиколката на Франция Крис Фрум е бил в опасност след катастрофата, която претърпя по време на тренировка през миналата седмица. Това каза пред Таймс неговата съпруга Мишел.

40-годишният британец бе откаран с хеликоптер в болница в Тулон, Франция след падане на 27 август. От неговия тим Израел-Премиър Тех съобщиха, че той има счупени ребра, колабирал бял дроб и фрактури по гърба.

Крис Фрум с нова тежка катастрофа
Крис Фрум с нова тежка катастрофа

Според съпругата му обаче най-тежката травма е била на сърцето, тъй като той е имал и перикардно разкъсване. Това е скъсване на защитната обвивка на сърцето, което се получава при силен удар в гърдите и често има фатален изход.

"Контузиите на Крис са доста по-тежки от просто счупени ребра. Той вече е добре, но му предстои дълго възстановяване. Скоро няма да кара колело отново", заяви Мишел Фрум.

Крис Фрум е печелил общо седем големи обиколки - четири пъти тази на Франция, два пъти тази на Испания и веднъж тази на Италия. Неговата кариера обаче тръгна надолу през 2019 година, когато падна по време на Критериум дю Дофине и получи фрактури по почти цялото тяло.

През миналата година Фрум изрази желание тази година, която е последната от договора му с Израел-Премиър Тех, да запише последното си участие в Обиколката на Франция. Заради контузия обаче той не успя да вземе участие в тазгодишния "Тур дьо Франс", а настоящите травми поставят под огромна въпросителна бъдещето му в професионалното колоездене.

Следвай ни:

Още от Други спортове

В Пловдив организират Дни на отворените врати на спорта под егидата на кмета Костадин Димитров

В Пловдив организират Дни на отворените врати на спорта под егидата на кмета Костадин Димитров

  • 2 сеп 2025 | 19:45
  • 2723
  • 0
Джей Вайн спечели десетия етап от Обиколката на Испания

Джей Вайн спечели десетия етап от Обиколката на Испания

  • 2 сеп 2025 | 19:05
  • 1171
  • 0
Георги Георгиев с впечатляващо второ място на международен турнир в Истанбул

Георги Георгиев с впечатляващо второ място на международен турнир в Истанбул

  • 2 сеп 2025 | 18:09
  • 1276
  • 0
Никифорос Арваниту спечели третия етап от Обиколката на България

Никифорос Арваниту спечели третия етап от Обиколката на България

  • 2 сеп 2025 | 18:02
  • 1060
  • 0
Излъчиха новите републикански шампиони по билярд във Варна

Излъчиха новите републикански шампиони по билярд във Варна

  • 2 сеп 2025 | 17:53
  • 1582
  • 0
България ще плати минимум 12,5 млн. евро за "Джиро д'Италия"

България ще плати минимум 12,5 млн. евро за "Джиро д'Италия"

  • 2 сеп 2025 | 16:39
  • 2260
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 7263
  • 2
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 2857
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 6527
  • 4
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 7939
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 20866
  • 8
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 35529
  • 18