Животът на Крис Фрум е бил в опасност след падането миналата седмица

Животът на четирикратния шампион в Обиколката на Франция Крис Фрум е бил в опасност след катастрофата, която претърпя по време на тренировка през миналата седмица. Това каза пред Таймс неговата съпруга Мишел.

40-годишният британец бе откаран с хеликоптер в болница в Тулон, Франция след падане на 27 август. От неговия тим Израел-Премиър Тех съобщиха, че той има счупени ребра, колабирал бял дроб и фрактури по гърба.

Според съпругата му обаче най-тежката травма е била на сърцето, тъй като той е имал и перикардно разкъсване. Това е скъсване на защитната обвивка на сърцето, което се получава при силен удар в гърдите и често има фатален изход.

"Контузиите на Крис са доста по-тежки от просто счупени ребра. Той вече е добре, но му предстои дълго възстановяване. Скоро няма да кара колело отново", заяви Мишел Фрум.

Крис Фрум е печелил общо седем големи обиколки - четири пъти тази на Франция, два пъти тази на Испания и веднъж тази на Италия. Неговата кариера обаче тръгна надолу през 2019 година, когато падна по време на Критериум дю Дофине и получи фрактури по почти цялото тяло.

През миналата година Фрум изрази желание тази година, която е последната от договора му с Израел-Премиър Тех, да запише последното си участие в Обиколката на Франция. Заради контузия обаче той не успя да вземе участие в тазгодишния "Тур дьо Франс", а настоящите травми поставят под огромна въпросителна бъдещето му в професионалното колоездене.