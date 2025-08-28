Крис Фрум с нова тежка катастрофа

Крис Фрум ще се подложи на операция, след като в е претърпял тежък инцидент по време на тренировка близо до дома си в Монако. В изявление в официалния Инстаграм профил на четирикратния победител в Тур дьо Франс се потвърждава, че Фрум е в стабилно състояние и няма травми на главата, но е получил нахлуване на въздух в белия дроб, пет счупени ребра и фрактура в долната част на гърба. Договорът на 40-годишния британец с отбора Israel-Premier Tech изтича в края на 2025 година.

Четирикратният шампион от Тур дьо Франс ще бъде опериран в четвъртък, след като в сряда следобед бе транспортиран с хеликоптер в болница в Тулон, Франция. Инцидентът не е включвал други колоездачи или превозни средства.

В официалното изявление в Инстаграм се уточнява, че Фрум е получил пневмоторакс, пет счупени ребра и фрактура на лумбален прешлен. „За щастие Крис е стабилен и няма травми на главата“, гласи изявлението.

Фрум е в петия си сезон с Israel-Premier Tech, а договорът му изтича в края на годината. Последното му състезание беше Обиколката на Полша по-рано този месец, където завърши 68-и в генералното класиране.

Фрум вече веднъж се върна на пистата след тежка травма през 2019 г., когато на Критериум дьо Дофине катастрофира при висока скорост и получи счупвания на врата, бедрото, таза, лакътя и ребрата. Забележително е, че само осем месеца по-късно той отново се състезава, но 40-годишният така и не успя да върне доминацията, която го направи едно от най-разпознаваемите имена в колоезденето.

Фрум спечели четири пъти Тур дьо Франс в периода между 2013 и 2017 г. с отбора Team Sky.

Пета титла би го изравнила с легендите Жак Анкетил, Еди Меркс, Бернар Ино и Мигел Индураин, но не изглежда реалистична.