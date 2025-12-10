Популярни
Рахим Рашайда 41-ви на шпага на Световната купа във Ванкувър

  • 10 дек 2025 | 15:38
Рахим Рашайда 41-ви на шпага на Световната купа във Ванкувър

Рахим Рашайда се класира на 41-во място за Световната купа на шпага мъже във Ванкувър (Канада). В турнира участваха 272 състезатели, начело с всички играчи от топ 10 в световната ранглиста. Другият български представител Йордан Гълъбов завърши на 233-то място.

Рахим Рашайда излезе от групите с много силна игра – 5 победи от 5 срещи, с което се нареди на 12-13 място заедно с Флавио Джианоте от Люксембург и се класира директно за втория ден на състезанието. В елиминациите на най-добрите 64 възпитаникът на фехтовален клуб НСА отстъпи пред Дамиан Михалак от Полша с 15:10 и зае 41-во място в крайното класиране.

Йордан Гълъбов записа в групите 1 победа и 5 загуби и завърши турнира на 233-то място.

