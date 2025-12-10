Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Сестри Стоеви с успешен старт в Индия

Сестри Стоеви с успешен старт в Индия

  • 10 дек 2025 | 14:56
  • 112
  • 0
Сестри Стоеви с успешен старт в Индия

Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак (Индия).

Българките, които са поставени под номер 1 в схемата, победиха Напапакорн Тунгкасатан и Хатайтип Миджад (Тайланд) с 21:19, 21:18 за 39 минути игра на корта. Сестри Стоеви спечелиха две поредни разигравания в края, за да спечелят първия гейм, а във втория преодоляха пасив от 15:18 и със серия от 6:0 надделяха над състезателките от Тайланд.

В дисциплината единично битката беше оспорвана, като Стефани Стоева и Калояна Налбантова отстъпиха на своите съпернички.

Стефани Стоева загуби от Тидапрон Клебиесун (Тайланд) с 16:21, 15:21 за 25 минути, а Калояна Налбантова допусна поражение от Ишика Джайсвал (САЩ) със 17:21, 21:16, 18:21 за 51 минути.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Световни спортни звезди приветстваха феноменалния маратон на Алекс Ий

Световни спортни звезди приветстваха феноменалния маратон на Алекс Ий

  • 10 дек 2025 | 10:47
  • 673
  • 0
Германия и Норвегия в Топ 4 на Световното по хандбал

Германия и Норвегия в Топ 4 на Световното по хандбал

  • 10 дек 2025 | 09:48
  • 807
  • 0
Станаха известни номинираните в анкетата “Спортист на годината на община Мездра” за 2025 г.

Станаха известни номинираните в анкетата “Спортист на годината на община Мездра” за 2025 г.

  • 9 дек 2025 | 16:24
  • 668
  • 0
Нидерландия нанесе първа загуба на световния шампион Франция

Нидерландия нанесе първа загуба на световния шампион Франция

  • 9 дек 2025 | 08:36
  • 490
  • 0
Румен Радев се срещна с Карлос Насар

Румен Радев се срещна с Карлос Насар

  • 8 дек 2025 | 19:48
  • 2864
  • 2
Олимпийският шампион в триатлона Алекс Ий записа второто най-добро време в историята на британския маратон

Олимпийският шампион в триатлона Алекс Ий записа второто най-добро време в историята на британския маратон

  • 8 дек 2025 | 13:03
  • 800
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

  • 10 дек 2025 | 13:40
  • 4089
  • 11
Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 17746
  • 35
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 7027
  • 3
Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

  • 10 дек 2025 | 13:51
  • 2236
  • 0
Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 3176
  • 6
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 93425
  • 37