Примож Роглич пропуска “Тур дьо Франс” 2026, за да гони пета победа на "Ла Вуелта"

Словенският колоездач Примож Роглич заяви, че е реалист относно шансовете си да спечели Обиколката на Франция и няма да се състезава в най-голямото състезание за следващата година, като ще се фокусира върху рекордна пета титла от Вуелтата в Испания, съобщи Ройтерс.

Състезателят на тима Ред Бул-Бора-Хансгрое спечели Обиколката на Испания за четвърти път през 2024, с което се изравни с испанеца Роберто Ерас, но 32-годишният словенец не вижда подобен шанс за Тура, където през 2020 завърши втори зад сънародника си Тадей Погачар. През тази година той завърши на осмо място.

В сряда от тима му потвърдиха, че на Обиколката на Франция ще участват белгиецът Ремко Евенопул и германецът Флориан Липовиц. На въпрос за отсъствието си, Роглич отговори: "Ако трябва да избирам едно състезание, ще бъде Тур дьо Франс. Не е тайна, но действителността е друга. Нивото е друго и първото нещо, което трябва да открия, е как намеря начин да бъде конкурентен и да се боря за победи. Другото ще дойде", каза Роглич.

"Ако ме питате директно дали предпочитам да съм втори в генералното класиране на Обиколката на Франция или победата на Вуелтата, ще избера Испания, просто е", добави той. Примож Роглич спечели и Обиколката на Италия през 2023, която през следващата година ще стартира от България.