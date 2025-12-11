Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Карлос Насар е носител на "Спортен Икар" за втора поредна година

Карлос Насар е носител на "Спортен Икар" за втора поредна година

  • 11 дек 2025 | 12:04
  • 466
  • 0
Карлос Насар е носител на "Спортен Икар" за втора поредна година

Карлос Насар е носител на наградата "Спортен Икар" на Фондация "Български спорт" за втора поредна година. Олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести заслужи единодушно признанието, като през тази година за трети път стана европейски първенец на първенството в Молдова и завоюва световната титла със световен рекорд в изтласкването в категория до 94 кг на шампионата на планетата в Норвегия.

С пълно единодушие националният отбор по волейбол за мъже спечели "Спортен Икар" за Отбор на годината след второто място на световното първенство във Филипините.

За впечатляващо представяне са отличени скиорът-алпиец Алберт Попов, който завоюва победа на слалом в старт за Световната купа в Мадона ди Кампильо, както и сноубордистът Тервел Замфиров - световен шампион в паралелния слалом за мъже.

Церемонията по връчването на наградите "Спортен Икар" ще се проведе на 19 декември от 11 часа в Гранд Хотел София.

Фондация "Български спорт" отличи спортисти в десет категории, като тази година 33-ата церемония ще се проведе с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и Български спортен тотализатор.

Всички носители на "Спортен Икар" за 2025 година в отделните категории:

Категория Спортен Икар на годината: Карлос Насар (вдигане на тежести) - за трети път европейски шампион, кат. 96 кг, с 2 световни рекорда на първенството в Молдова; световен шампион в двубоя и световен рекордьор в изтласкването в кат. 94 кг на първенството на Норвегия.

Категория Шампионско дълголетие: Радослав Янков (сноуборд) - бронзов медал на паралелния слалом на Световната купа в Канада.

Категория Отбор на годината: Национален волейболен отбор мъже - сребърен медал от Световното първенство във Филипините 

Категория Впечатляващо представяне - Алберт Попов (ски) - победа в слалома за Светвоната купа в Мадона ди Кампильо;

                                                                  - Тервел Замфиров (сноуборд) - световен шампион в паралелния слалом за мъже, в паралелния гигантски слалом и паралелния слалом за младежи.

Категория Пробив в световния спорт - Симеон Николов 19 г. (волейбол) - сребърен медалист от Световното първенство за мъже, с огромен принос за основен разпределител на отбора за отличието. Играе за руския Локомотив Новосибирск.

                                                                - Малена Замфирова 16 г. (сноуборд) - носителка на два сребърни медала в индивидуалното и злато с брат си Тервел в отборното на Световното първенство до 23 г. в Закопане. Втора в старта за Световната купа при жените в Криница. Втора и трета в паралелния гигантски слалом за ЕК в Банско. Избрана за най-добър млад спортист на Европа от ЕОК.

Категория Достойно представяне        - Алекс Николов 22 г. (волейбол) - Сребърен медалист от Световното първенство за мъже, реализатор номер 1 на Световното и MVP в мач от Шампионската лига за своя клуб Лубе Чивитанова през декември 2025 година с впечатляващ брой точки.

                                                                - Божидар Саръбоюков 21 г. (лека атлетика) - пето място в скока на дължина на Световното първенство в Токио

                                                                - Милена Тодорова (биатлон) - 14-о място в генералното класиране за Световната купа с 404 точки, в топ 10 в някои спринтове в през март и 11-о място на летен биатлон в Мюнхен. 

Категория Трайно присъствие в световния спорт - Йоана Илиева 23 г. (фехтовка) - с рекордно за кариерата й изкачване до номер 3 в Световната ранглиста на сабя при жените. С бронз на турнира за Световната купа в Кайро (Египет) и общо пет подиума от пет старта през този сезон.

                                                                                    - Стиляна Николова (художествена гимнастика) - европейска вицешампионка в многобоя и 3 златни медала на уреди на пръвенството за жени в Талин. 5 медала (4 сребърни и 1 бронзов) на Световното първенство за жени в Рио де Жанейро.

                                                                                    - Радослав Росенов (бокс) - за четвърти пореден път европейски шампион в категория до 60 кг за мъже до 23 години.

Специални награди за паралимпикс и дефлимпикс спортисти - Ружди Ружди (паралимпикс) - за шести път световен шампион в клас F55 на тласкането на гюле в шампионата на планетата за хора с увреждания в Делхи, Индия.

                                                                                                          - Николай Христов (дефлимпикс) - бронзов медал в карате на Олимпийските игри за глухи спортисти в Токио.

Категория Мастърс - Петко Главинов 71 г. (плуване) - световен шампион с три медала от Световното мастърс първенство по плуване в Сингапур.

                                  - Михаил Петров 25 г. (плуване) - световен шампион на 200 метра бруст, бронзов медал на 100 метра бруст от Световното мастърс първенство по плуване в Сингапур.

Специални награди на Фондация Български спорт - Отборно: Национален отбор по волейбол за девойки до 19 г - световен шампион в Осиек, Хърватия с треньор Атанас Петров.

                                                                                      - Бадминтон, сестрите Габриела и Стефани Стоеви - 5-о място на Световното първенство в Париж на двойки.

                                                                                      - Индивидуално: Калина Бояджиева 19 г. (кикбокс) - спечели три световни титли в Абу Даби в категория над 70 кг при жените в стиловете лайт контакт и пойнт файтинг.

                                                                                       Никола Цолов 18 г. (автомобилизъм) - второ място в генералното класиране при пилотите във Формула 3. Направи успешен дебют със седмо място в Катар във Формула 2, в чийто шампионат ще кара и през следващия сезон.

                                                                                       Иван Иванов 17 г. (тенис) - шампион на сингъл при юношите на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ, полуфиналист на "Ролан Гарос".

                                                                                       Християн Касабов 18 г. (лека атлетика) - с два медала от Европейски първенства за юноши до 18 години и до 20 години на 110 метра с препятствия.

                                                                                      Станислав Митков (таекуондо) - сребърен медал от Световното първенство за младежи до 21 г. в Найроби, Кения. 

                                                                                                                     

 

Следвай ни:

Още от Други спортове

Рахим Рашайда 41-ви на шпага на Световната купа във Ванкувър

Рахим Рашайда 41-ви на шпага на Световната купа във Ванкувър

  • 10 дек 2025 | 15:38
  • 541
  • 0
Сестри Стоеви с успешен старт в Индия

Сестри Стоеви с успешен старт в Индия

  • 10 дек 2025 | 14:56
  • 398
  • 0
Община Пловдив и Тотото подписаха меморандум за партньорство

Община Пловдив и Тотото подписаха меморандум за партньорство

  • 10 дек 2025 | 14:18
  • 430
  • 1
Световни спортни звезди приветстваха феноменалния маратон на Алекс Ий

Световни спортни звезди приветстваха феноменалния маратон на Алекс Ий

  • 10 дек 2025 | 10:47
  • 1167
  • 0
Германия и Норвегия в Топ 4 на Световното по хандбал

Германия и Норвегия в Топ 4 на Световното по хандбал

  • 10 дек 2025 | 09:48
  • 1070
  • 0
Станаха известни номинираните в анкетата “Спортист на годината на община Мездра” за 2025 г.

Станаха известни номинираните в анкетата “Спортист на годината на община Мездра” за 2025 г.

  • 9 дек 2025 | 16:24
  • 708
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 4975
  • 14
Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

  • 11 дек 2025 | 07:30
  • 10619
  • 33
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 5924
  • 8
Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

  • 11 дек 2025 | 11:14
  • 5595
  • 2
Трудни гостувания за фаворитите в Лига Европа

Трудни гостувания за фаворитите в Лига Европа

  • 11 дек 2025 | 06:30
  • 3252
  • 0
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 716
  • 3