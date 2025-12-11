Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Франция и Нидерландия се класираха полуфиналите на Световното по хандбал

Франция и Нидерландия се класираха полуфиналите на Световното по хандбал

  • 11 дек 2025 | 11:15
Франция и Нидерландия се класираха полуфиналите на Световното по хандбал

Защитаващият титлата си Франция и съорганизаторът Нидерландия се класираха за полуфиналите на Световното първенство по хандбал за жени.

Французойките надделяха над европейските вицешампионки от Дания с 31:26 (17:12) след 8 попадения на Сара Букте.

Момичетата на Себастиан Гордию поеха рано контрола върху мача в Ротердам, след като поведоха с 3:0, а добра серия от 4:1 гола в края на полувремето им позволи да се оттеглят на почивката с аванс от 17:12.

През втората част шампионките не допуснаха съкращаване на преднината си, като дори в един момент водеха с 28:21. Кристина Йоргенсен беше най-резултатна за датчанките с 11 попадения, но това не беше достатъчно.

За място на финала Франция ще играе в Ротердам срещу Германия, който си осигури класиране в топ 4 ден по-рано.

Световните шампионки от 2019 година от Нидерландия се справиха с Унгария с 28:23 (14:9) също в Ротердам. С 8 попадения за успеха изпъкна Дион Хоусхеер. Домакините допуснаха изоставане само веднъж в началото на двубоя при 3:4, след което стигнаха до 13:8 малко преди почивката, а през втората част увеличиха аванса си до 22:14, след което доиграха спокойно срещата.

На полуфиналите нидерландките ще се изправят срещу олимпийския и европейски първенец Норвегия, който се стреми към рекордна пета световна титла.

