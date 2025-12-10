Община Пловдив и Тотото подписаха меморандум за партньорство

Община Пловдив и Българския спортен тотализатор (БСТ) подписаха меморандум за стратегическо партньорство. Споразумението бе подписано официално в сградата на общината от кмета на града Костадин Димитров и изпълнителният директор на БСТ - Любомир Петров.

На събитието присъстваха още председателят на общинския съвет на Пловдив - Атанас Узунов, както и заместник-кметът на града - Николай Бухалов.

Кметът Димитров обяви, че според споразумението Пловдив ще получи 50 хиляди лева от БСТ, които ще бъдат инвестирани в пловдивския спорт, развитието на млади спортисти за постигане на високи спортни резултатите и за достигане на високо спортно майсторство.

Той благодари на спортния тотализатор за подкрепата и акцентира върху предстоящите спортни събития в града - връчването на наградата за Спортист на Пловдив за 2025 година, кандидатурата за Европейска столица на спорта през 2028 година, предстоящото домакинство на мачовете на България в тенис турнира за Купа "Дейвис", както и приемането на срещи от Европейското първенство по футбол за юноши до 19 години.

"Това е подкрепа за спорта в Пловдив, за всички спортни мероприятия, които ще бъдат на територията на града. Ние сме гостоприемна публика. Всички отборни и индивидуални спортове имат силна подкрепа и се надявам обществото да оцени това, което правим", заяви Димитров.

Изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров обясни, че Пловдив е първата избрана община, с която БСТ сключва подобен договор и подчерта, че меморандумът е начало на дългосрочно и стабилно партньорство.

"Пловдив е град с изключителна спортна инфраструктура и наситен със спортни събития календар. За нас като институция е изключително удоволствие да започнем партньорство с Община Пловдив. За нас всяко едно дете, което отлепим от екрана и вкараме в спортните площадки, ще бъде повод за гордост", заяви той и допълни, че в рамките на партньорството тотализаторът ще подкрепя и културни събития в града.

Председателят на общинския съвет Атанас Узунов пък изрази надежда, че още през следващата година със своите спортни постижения Пловдив да увеличи средствата, които ще получи от БСТ.

"Радвам се, че спортният тотализатор ще помага на пловдивския спорт. Гордеем се с развитието на спорта в град Пловдив. Благодарение на работата на екипа се надявам средствата през следващата година да са повече спрямо заслугите на град Пловдив", каза Узунов.