Антони през сълзи: Любовта на феновете е много по-важна от парите

Новото попълнение на Бетис Антони бе представен пред медии и фенове след една от дългите трансферни саги на това лято, която бе завършена едва в последния ден на трансферния прозорец. Крилото имаше сериозни проблеми в бившия си тим Манчестър Юнайтед, но през януари пристигна на “Бенито Вийямарин” и впечатли с изявите си, записвайки девет гола и пет асистенции в 26 двубоя. “Вердибланкос” имаха огромно желание да задържат бразилеца в редиците си, но отказваха да харчат прекалено много за целта, за да запазят финансовата си дисциплина. В крайна сметка след продължителни преговори и обрати двете страни се договориха за сделка на стойност 22 милиона евро плюс още три под формата на бонуси за 50% от правата на футболиста.

Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

“Каква разлика! Севиля е много по-красив град от Манчестър и най-накрая съм тук. Прекарах повече от 40 дни в хотел, беше ми много трудно. не можех да спя, виждах обичта на феновете, а тя е много по-важна за мен от всички пари. Тук чувствам любовта и за това именно да пристигна тук бе моят първи избор. Сега съм в клуба и съм щастлив. Имах много трудни моменти, но сега вече съм тук и ще се постараем всички заедно да постигнем велики неща. Бетис е голям и може да се конкурира с всеки друг тим. Ще нося тази фланелка с гордост и да благодаря на всички, които направиха това възможно,” заяви Антони през сълзи на представянето си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages