Без дъжд на "Монца" този уикенд

Предстоящият състезателен уикенд за Гран При на Италия във Формула 1 трябва да премине без превалявания, ако съдим по последните прогнози за времето на синоптиците.

Най-вероятната стратегия в неделя е само с един бокс

Те обещават хубаво време с максимални температури между 24 и 26 градуса по Целзий. В петък по време на тренировките условията трябва да се перфектни с ясно време и много слаб вятър. В събота и неделя ще се появи лека облачност, но условията отново ще бъдат стабилни с много малък шанс за дъжд от не повече от 20% в събота по обяд.

"The man from Monaco is the man for Monza!" 🗣️🔥



After winning his home race in 2024, there was no better way for @Charles_Leclerc to follow it up than winning @ScuderiaFerrari too ❤️#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/vQazepHqGI — Formula 1 (@F1) September 2, 2025

Тези очаквани стабилни условия трябва да улеснят много подготовката на отборите за неделното състезание, особено след изненадите, които се получиха на „Монца“ преди година. Тогава деградацията на гумите се оказа по-висока от очакваната, което раздели стратегиите на пилотите, а победата грабна Шарл Леклер, който рискува със само една смяна на гумите.

Снимки: Gettyimages