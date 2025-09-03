Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Без дъжд на "Монца" този уикенд

Без дъжд на "Монца" този уикенд

  • 3 сеп 2025 | 10:59
  • 270
  • 0

Предстоящият състезателен уикенд за Гран При на Италия във Формула 1 трябва да премине  без превалявания, ако съдим по последните прогнози за времето на синоптиците.

Най-вероятната стратегия в неделя е само с един бокс
Най-вероятната стратегия в неделя е само с един бокс

Те обещават хубаво време с максимални температури между 24 и 26 градуса по Целзий. В петък по време на тренировките условията трябва да се перфектни с ясно време и много слаб вятър. В събота и неделя ще се появи лека облачност, но условията отново ще бъдат стабилни с много малък шанс за дъжд от не повече от 20% в събота по обяд.

Тези очаквани стабилни условия трябва да улеснят много подготовката на отборите за неделното състезание, особено след изненадите, които се получиха на „Монца“ преди година. Тогава деградацията на гумите се оказа по-висока от очакваната, което раздели стратегиите на пилотите, а победата грабна Шарл Леклер, който рискува със само една смяна на гумите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бивш пилот: Нюи няма големи очаквания за сезон 2026

Бивш пилот: Нюи няма големи очаквания за сезон 2026

  • 2 сеп 2025 | 21:09
  • 2869
  • 0
Звезда от Формула 2 отново ще кара за Макларън на „Монца“

Звезда от Формула 2 отново ще кара за Макларън на „Монца“

  • 2 сеп 2025 | 20:37
  • 2567
  • 1
Доктор Марко вече е сигурен кой ще новият шампион във Формула 1

Доктор Марко вече е сигурен кой ще новият шампион във Формула 1

  • 2 сеп 2025 | 20:26
  • 4475
  • 1
Само Ръсел и Макс са близо до постоянството на Макларън

Само Ръсел и Макс са близо до постоянството на Макларън

  • 2 сеп 2025 | 16:38
  • 1711
  • 1
Франко Морбидели остава пилот на Валентино Роси

Франко Морбидели остава пилот на Валентино Роси

  • 2 сеп 2025 | 16:26
  • 713
  • 0
Леклер може да стане №2 в историята на Ферари на “Монца”

Леклер може да стане №2 в историята на Ферари на “Монца”

  • 2 сеп 2025 | 16:11
  • 1896
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 54121
  • 58
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 6114
  • 0
Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 2941
  • 0
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 32515
  • 51
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 32273
  • 15
Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

  • 3 сеп 2025 | 06:36
  • 18630
  • 0