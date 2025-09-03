Джокович завърши с танц мача с Фриц и даде трогателното обяснение

Новак Джокович се класира за 14-ти път за полуфиналите на US Open. Сърбинът, рекордьор по титли от Големия шлем (24), се намира в страхотна форма през сезона и вече достигна до полуфиналите на всички турнири от Шлема. В четвъртфиналите Джокович трябваше да се бори не само със съперника си - американеца Тейлър Фриц, но и с публиката, която разбираемо не беше изцяло на негова страна.

Джокович пречупи Фриц след здрава битка

След 3 часа и 25 минути игра той все пак успя да се наложи над финалиста на US Open от 2024 г. с 6:3, 7:5, 3:6 и 6:4.

След това, поклащайки рамене и жестикулирайки с ръце, сякаш пие нещо, 38-годишният Джокович отпразнува победата си над Фриц. Това не беше проява на неуважение към съперника. Той просто искаше да изпрати видимо за всички послание на дъщеря си Тара, която празнуваше рождения си ден и вече спеше по време на четвъртфиналния мач.

Novak Djokovic is dancing into the semifinals of the US Open. pic.twitter.com/SgyMP6y1kr — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Той изпълни танца специално за нея, както разкри в интервюто си на корта: „Остават двадесет минути до полунощ, тук е 2 септември и все още е рожденият ден на дъщеря ми. Така че това е голям подарък за нея“, каза той с усмивка, докато правеше сърце с ръце към камерата.

"Танцът е бил репетиран у дома с по-малката му дъщеря. „Тя ще ме оцени утре. Как беше танцът? Тя ми каза как и какво трябва да направя. Това е песен от филма K-Pop Demon Hunters. Песента се казва Soda Pop. Разбира се, това е нещо много популярно в световен мащаб сред тийнейджърите и децата, но аз чух за него едва преди няколко месеца, когато дъщеря ми ми разказа. У дома правим различни хореографии, така че се надявам утре тя да види това и да успея да я накарам да се усмихне“, добави той.

Standing by for the score from Novak's daughter 😍 pic.twitter.com/L5D7TPpDqH — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Освирквания и дюдюкания

Американските фенове аплодираха и подкрепиха масово жеста, за разлика от случилото се малко по-рано. По време на мача срещу Фриц всички бяха на страната на американския тенисист, а Джокович дори се оплака на съдията от шума на феновете по трибуните. С изразителни жестове той се обръщаше към хората, които го освиркваха след спечелените сетове. Но в крайна сметка сърбинът бе изпратен с аплодисменти.

Novak Djokovic on the crowd: “They’re doing me a favor. The more they cheer against me, the better it is for me. They wake something in me that they don’t want to see - a winner.”



They never learn.pic.twitter.com/I5XfRyYSH0 — Danny (@DjokovicFan_) September 3, 2025

На полуфиналите в петък Новак Джокович ще се изправи срещу Карлос Алкарас.

New York, New York get ready. pic.twitter.com/7dDFf6ni5P — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025