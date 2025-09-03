Новак разкри какво го е разочаровало във фантастичната победа срещу Фриц

Новак Джокович коментира победата си над Тейлър Фриц на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ. 38-годишният сърбин спечели в четири сета - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4, и остана неразрешима енигма за американеца. Двамата вече са изиграли 11 мача помежду си, а резултат в тях е 11-0 за Ноле.

"Невероятно напрегнат мач. Това беше мач, който всеки можеше да спечели. Имах късмета да спася няколко решаващи точки за пробив във втория сет. Мисля, че той игра по-добре през по-голямата част от втория и третия сет. В мачове като този няколко точки решават всичко", заяви Джокович, който реализира третия си мачбол при сервис на противника.

На пресконференцията след мача рекордьорът по титли от Големия шлем разкри какво му е минавало през главата при 15:40, когато е пропуснал първите си два мачбола.

"Бях разочарован, когато ги пропуснах, защото и в двете точки бях в разиграването. Разчитах добре сервиса му в този гейм, той пропускаше първите си сервиси и ми даде шанс, но аз просто връщах топката, без да правя нищо с нея. Накрая трябваше да се защитавам и пропуснах два бекхенда, но след това с ретури стигнах до още един мачбол... В крайна сметка се чудех дали да вляза в корта при втория сервис, но се отдръпнах, защото исках да го накарам да се замисли. Дали това повлия да направи двойна грешка, не знам. Такива неща могат да повлияят на психиката в ключови моменти. Мисля, че интензитетът на последния гейм беше страхотен и се надявам, че на хората им е харесало", заяви Джокович.

Сърбинът продължава похода си към 25-а титла от Големия шлем, но го очакват и най-трудните предизвикателства. Първият му следващ съперник ще бъде Карлос Алкарас, който елиминира Иржи Лехечка от Чехия с 6:4, 6:2, 6:4.

"Със сигурност няма да е по-лесно от досега! Трябва да се възстановя, карам го ден за ден. В следващите дни ще трябва да подготвя тялото си за петсетова битка, ако се наложи. Наистина бих искал да съм достатъчно физически подготвен, за да изиграя потенциално пет сета с Карлос. Знам, че ще е нужен най-добрият ми тенис, но аз обичам да играя големи мачове на най-голямата сцена. Единственото, в което не съм сигурен, е как ще бъде тялото ми в следващите няколко дни, но ще дам всичко от себе си с моя екип, за да бъда готов. Сигурен съм, че ще има много тичане, няма да има кратки точки!", прогнозира Новак.

Джокович подчерта, че няма да излезе с бял флаг на корта.

"Няма нужда да хабим думи за Синер и Алкарас, те са най-добрите в света и всички очакват финал между тях, но аз ще се опитам да им объркам плановете, пък да видим! Синер трябва да спечели още няколко мача до финала, но със сигурност те играят най-добрия тенис Доминират от началото на турнира, но аз със сигурност няма да развея бялото знаме при излизането си на корта – никой не го прави срещу тях, особено пък аз. Влязох в още един полуфинал от Големия шлем, най-постоянен съм в турнирите от шлема тази година, а в началото на годината казах, че искам именно тук да играя най-добрия си тенис. И ето ни. Имам още един шанс и се надявам да съм достатъчно подготвен да се боря рамо до рамо с Карлос, пък ще видим.“

Полуфиналните мачове са насрочени за петък.