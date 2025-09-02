Ман Сити пуска Гюндоган без пари в Галатасарай, халфът пристига още днес в Истанбул

Полузащитникът на Манчестър Сити Илкай Гюндоган е постигнал пълна договорка с Галатасарай и ще премине в тима, информира трансферният експерт Фабрицио Романо. “Гражданите” пък са се съгласили да пуснат играча без пари при “Джим Бом”, но в същото време ще спестят над 11 милиона паунда от заплатата на футболиста в последната година от контракта му. Самият Гюндоган е очакван в Истанбул още днес, където да премине медицински прегледи и да подпише своя контракт с клуба. Сделката е възможна, тъй като трансферният прозорец в Турция е отворен до средата на септември.
Илкай Гюндоган ще се превърне в поредното солидно попълнение на Галатасарай, след като през това лято в тима бяха привлечени Виктор Осимен, Вилфред Синго и Угурджан Чакър, Льорой Сане и още няколко нови играчи, а общата стойност на похарчените пари за трансфери наближава 150 милиона евро.
