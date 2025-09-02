Ман Сити пуска Гюндоган без пари в Галатасарай, халфът пристига още днес в Истанбул

Полузащитникът на Манчестър Сити Илкай Гюндоган е постигнал пълна договорка с Галатасарай и ще премине в тима, информира трансферният експерт Фабрицио Романо. “Гражданите” пък са се съгласили да пуснат играча без пари при “Джим Бом”, но в същото време ще спестят над 11 милиона паунда от заплатата на футболиста в последната година от контракта му. Самият Гюндоган е очакван в Истанбул още днес, където да премине медицински прегледи и да подпише своя контракт с клуба. Сделката е възможна, тъй като трансферният прозорец в Турция е отворен до средата на септември.

🚨🟡🔴 Ilkay Gündogan to Galatasaray, here we go! Deal until June 2027 set to be signed later today.



Man City will let Gündogan leave for free as the agreement includes salary saved.



Gündo, in Istanbul today. ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/7Wk259Yqqy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2025

Илкай Гюндоган ще се превърне в поредното солидно попълнение на Галатасарай, след като през това лято в тима бяха привлечени Виктор Осимен, Вилфред Синго и Угурджан Чакър, Льорой Сане и още няколко нови играчи, а общата стойност на похарчените пари за трансфери наближава 150 милиона евро.

Галатасарай плати 33 млн. евро за вратаря на Трабзонспор

Снимки: Gettyimages