Новак вдигна публиката на крака след точка, продължила "цяла вечност"

Истинска драма се разигра в деветия гейм на първия сет от мача между Новак Джокович и Тейлър Фриц от четвъртфиналите на US Open. Всички очакваха сърбинът лесно да затвори частта, но... вместо той да диктува играта, Тейлър Фриц имаше цели пет възможности за пробив. Ноле се изнерви, крещеше към своя щаб, като не липсваха и добре познатите псувни, но в крайна сметка успя да вдигне публиката на крака.

В едно от разиграванията той успя да спечели точка след 25 разменени удара, а един от журналистите на медийната трибуна не се сдържа и възкликна: "Какъв ш*бан гений!"

Entertainment factor 📈



Djokovic saves break point and comes out on top of a 25-shot rally. pic.twitter.com/qW14CN0nus — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Ноле напълно наелектризира публиката след въпросната точка и не пропусна възможността да жестикулира към феновете, призовавайки ги да го подкрепят още по-шумно. Припомняме, че в предишните десет мача срещу Новак, Фриц бе загубил всичките десет, а сега загуби и 11-тия.

Джокович пречупи Фриц след здрава битка