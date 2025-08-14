Стана ясно кога Дешан ще обяви състава на Франция за мачовете през септември

Популярни
  • 14 авг 2025 | 17:42
Селекционерът на националния отбор на Франция Дидие Дешан ще обяви списъка си с футболисти за световните квалификации на 27 август в 14:00 часа местно време, съобщиха от Френската футболна федерация.

Финалистът от Мондиал 2022 започва участието си в квалификациите на 5 септември срещу Украйна във Вроцлав, а четири дни по-късно "петлите" ще приемат тима на Исландия на "Парк де Пренс" в Париж. Четвъртият участник в група "D" е Азербайджан.

Първият отбор от групата ще се класира директно за финалите на Световнот първенство в САЩ, Мексико и Канада следващото лято (11 юни - 19 юли), а вторият ще играе бараж. След като се класираха на полуфиналите на Лигата на нациите, Килиан Мбапе и съотборниците му са сигурни, че най-малкото ще играят бараж, дори да завършат на трето или четвърто място в групата.

