Стана ясно кога Дешан ще обяви състава на Франция за мачовете през септември

Селекционерът на националния отбор на Франция Дидие Дешан ще обяви списъка си с футболисти за световните квалификации на 27 август в 14:00 часа местно време, съобщиха от Френската футболна федерация.

Финалистът от Мондиал 2022 започва участието си в квалификациите на 5 септември срещу Украйна във Вроцлав, а четири дни по-късно "петлите" ще приемат тима на Исландия на "Парк де Пренс" в Париж. Четвъртият участник в група "D" е Азербайджан.

⏳J-13



Didier Deschamps communiquera le mercredi 27 août à 14h00 𝙡𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 des joueurs retenus pour entamer 𝙡𝙚𝙨 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 2026 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/1WwTOkRQOG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 14, 2025

Първият отбор от групата ще се класира директно за финалите на Световнот първенство в САЩ, Мексико и Канада следващото лято (11 юни - 19 юли), а вторият ще играе бараж. След като се класираха на полуфиналите на Лигата на нациите, Килиан Мбапе и съотборниците му са сигурни, че най-малкото ще играят бараж, дори да завършат на трето или четвърто място в групата.

