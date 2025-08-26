Жиру отхвърли варианта да се завърне в националния отбор

Ветеранът Оливие Жиру отхвърли вариант за евентуално завръщане във френския национален отбор. Нападателят е голмайстор номер 1 в историята на "петлите”, а от този сезон е обратно в родината си, където играе за Лил. След около месец той ще навърши 39 години, но стартира сезона с два гола в два мача. Това доведе до призиви той да бъде отново част от селекцията на Дидие Дешан

Olivier Giroud’s victory goal 🤩 pic.twitter.com/k2zttlWXLg — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 24, 2025

"Бях много трогнат, много развълнуван, чувствах се привилегирован от отправените предложения да се завърна - заяви Жиру. - Но за мен всичко свърши. Никога не казвай “никога”, но знам, че след мен растат големи таланти, млади хора, които се втурват напред и ще трябва да напишат своята история. Аз свърших своята част от работата, те ще трябва да свършат своята.”

Общо Жиру изигра 137 мача за националния отбор, в които отбеляза 57 гола и направи 15 асистенции. Той беше част от отбора, който стана Световен шампион през 2018 година и загуби финалите на Мондиал’22 и Евро’16.