Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  3. Жиру отхвърли варианта да се завърне в националния отбор

Жиру отхвърли варианта да се завърне в националния отбор

  • 26 авг 2025 | 16:02
  • 254
  • 0
Жиру отхвърли варианта да се завърне в националния отбор

Ветеранът Оливие Жиру отхвърли вариант за евентуално завръщане във френския национален отбор. Нападателят е голмайстор номер 1 в историята на "петлите”, а от този сезон е обратно в родината си, където играе за Лил. След около месец той ще навърши 39 години, но стартира сезона с два гола в два мача. Това доведе до призиви той да бъде отново част от селекцията на Дидие Дешан

"Бях много трогнат, много развълнуван, чувствах се привилегирован от отправените предложения да се завърна - заяви Жиру. - Но за мен всичко свърши. Никога не казвай “никога”, но знам, че след мен растат големи таланти, млади хора, които се втурват напред и ще трябва да напишат своята история. Аз свърших своята част от работата, те ще трябва да свършат своята.”

Общо Жиру изигра 137 мача за националния отбор, в които отбеляза 57 гола и направи 15 асистенции. Той беше част от отбора, който стана Световен шампион през 2018 година и загуби финалите на Мондиал’22 и Евро’16.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Борусия официално представи Чуквуемека, Челси събра повече от 270 милиона от продажби

Борусия официално представи Чуквуемека, Челси събра повече от 270 милиона от продажби

  • 26 авг 2025 | 15:54
  • 451
  • 1
Бонифейс потвърди защо не подписа с Милан

Бонифейс потвърди защо не подписа с Милан

  • 26 авг 2025 | 15:42
  • 861
  • 0
Ван Дайк: Не можем да допускаме по два гола от статични положения

Ван Дайк: Не можем да допускаме по два гола от статични положения

  • 26 авг 2025 | 15:31
  • 752
  • 1
Президентът на Комо: Нико Пас мечтае да се завърне в Реал Мадрид, не е имало оферта от Тотнъм

Президентът на Комо: Нико Пас мечтае да се завърне в Реал Мадрид, не е имало оферта от Тотнъм

  • 26 авг 2025 | 15:17
  • 562
  • 0
Фиорентина започна преговори с Линдельоф и бивш играч на Ювентус

Фиорентина започна преговори с Линдельоф и бивш играч на Ювентус

  • 26 авг 2025 | 14:49
  • 1014
  • 0
Арсенал се разбра с Инкапие, иска го под наем със задължителна опция

Арсенал се разбра с Инкапие, иска го под наем със задължителна опция

  • 26 авг 2025 | 14:49
  • 915
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 3837
  • 8
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 14932
  • 39
Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

  • 26 авг 2025 | 14:06
  • 8333
  • 9
Почти не останаха билети за България - Испания

Почти не останаха билети за България - Испания

  • 26 авг 2025 | 14:13
  • 7235
  • 6
Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

  • 26 авг 2025 | 12:45
  • 12425
  • 17
Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 08:14
  • 31397
  • 58