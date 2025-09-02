Франко Морбидели остава пилот на Валентино Роси

Франко Морбидели ще остане пилот на VR46 Дукати и за следващия сезон в MotoGP, след като подписа за удължаване на договора му с тима. Морбидели кара за тима на своя ментор Роси от началото на тази година, след като Прамак се раздели с Дукати и стана сателитен отбор на Ямаха.

Този сезон Морбидели записа два подиума - в основните състезания в Аржентина и Катар, като Франко заема 6-ото място в класирането и е събрал със 7 точки повече от съотборника си Фабио ди Джанантонио.

Морбидели пропусна състезателните уикенд в Германия и Чехия заради счупена ключица, като той пострада при падане в спринта на “Заксенринг”. Франко се върна в Австрия и след това завърши трети в спринта в Унгария.

Снимки: Gettyimages