Мартин Чой с рекордна 34-та титла по мотоциклетизъм

Българският пилот Мартин Чой (ЕКО БМВ МС 77 Рейсинг Тийм) записа ново историческо постижение през уикенда. С две убедителни победи на пистата в Долна Митрополия той си осигури рекордна 34-та шампионска титла в своята 28-годишна кариера.

Чой доминира в клас Супербайк 1000 и вече е недостижим на върха на генералното класиране с пълен актив от 250 точки след 10 кръга. Така два етапа преди края на сезона титлата в националния шампионат е напълно гарантирана.

Мартин Чой с две победи и рекорд на писта "Дракон"

„Една от основните цели вече е постигната. Да бъда шампион на България е огромна чест и съм щастлив, че успях да я реализирам. Остава още една – първото място в Източноевропейския шампионат, където предстоят няколко решителни кръга. За 28 години на пистата това е моята 34-та титла и гледам с оптимизъм към бъдещето. Сезонът за мен продължава – още утре заминавам за Словакия , където през уикенда на пистата „Словакия ринг“ ще се състои следващият кръг от Източноевропейският шампионат. Чувствам се в отлична форма и готов за предстоящите два старта“, заяви Чой след финала.

На 6 и 7 септември на „Словакия ринг“ ще се проведат 11-ият и 12-ият кръг от календара на BMU European Championship 2025.