Отборът на ОАЕ обяви раздяла с Хуан Аюсо, испанският колоездач остана изненадан

  • 2 сеп 2025 | 16:04
  • 857
  • 1
Отборът на Обединените арабски емирства обяви, че прекратява по взаимно съгласие договора на Хуан Аюсо. Испанецът, който в момента кара в обиколката на своята родина, ще остане част от тима до края на годината, но следващите три години от контракта му няма да бъдат изпълнени.

От ОАЕ посочиха като причина за раздялата различия във вижданията между двете страни в плановете за развитие и разминаване на желанията на Аюсо със спортната философия на тима.

Аюсо започна участието си в Обиколката на Испания с надеждата, че ще бъде лидер на тима при отсъствието на суперзвездата на световното колоездене Тадей Погачар, но вместо това ръководството даде предимство на съотборника му Жоао Алмейда. Въпреки това Аюсо спечели седмия етап от "Вуелтата", но при преминаването на финалната линия демонстративно запуши ушите си. В деветия етап от състезанието в неделя Алмейда имаше нужда от помощта на съотборник на финалната височина в етапа, но бе оставен да се оправя абсолютно сам, след като Аюсо не се съобрази с отборните команди и продължи да си кара в собствено темпо. Това доведе и до решението на ОАЕ да публикува изявление, че прекратява контракта му.

Въпреки всичко испанецът застана на старта за днешния десети етап от Обиколката на Испания - 175,3 километра от Сендавива до Лара Белагуа. Преди старта на етапа той говори с медиите и обяви, че не знае защо ОАЕ са излезли с такова изявление и обвини тима в опит да накарни имиджа му. Той обвини и спортния директор Фабио Балдато в диктаторско поведение.

Според медиите в Испания от Лидл-Трек вече са влезли във връзка с Аюсо с желание да го привлекат от следващата година.

