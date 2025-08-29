Хуан Аюсо спечели седмия етап от Обиколката на Испания

Испанският колоездач Хуан Аюсо от тима на ОАЕ се измъкна сам и спечели седмия етап на Обиколката на Испания между Андора до Серлер (188 км) с време 4:49.41 часа. Той показа невероятно възстановяване, след като бе жертва на сериозно падане в предишните дни.

Аюсо е смятан за един от основните конкуренти на фаворита Йонас Вингегор (Висма Лийз-а-байк) за крайната победа във Вуелтата.

Италианецът Марко Фриго (Израел Премиер Тех) пресече финалната линия на повече от минута след победителя Аюсо, а друг испанец - Раул Гарсия Пиерна (Аркеа-B&B Хотелс) завърши на трето място.

В етапа днес Аюсо първо атакува, като се откъсна сам, но бе застигнат от група от 11 състезатели, сред които имаше и съотборници, както и победителя от предишния етап Джей Вайн. Испанецът обаче отново атакува 11 км преди финала на състезанието и се поздрави с етапна победа.

В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстен Трен (Бахрейн), който има 2:33 минути преднина пред Вингегор. На трето място е португалецът Жоао Алмейда (ОАЕ), който изостава с 2:41 минути зад лидера.

Утре ще се проведе осмият етап на състезанието между Монсон Темпларио и Сарагоса, който също ще бъде равнинен и преимущество на финала ще имат спринтьорите.

Снимки: Gettyimages