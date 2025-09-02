Гоф остава оптимистично настроена за бъдещето си след загубата от Осака

Американката Коко Гоф вярва, че за нея предстоят по-добри времена, въпреки загубата от Наоми Осака в четвъртия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Това беше най-очакваният мач от турнира досега, но продължи само 64 минути, като Осака постигна победа с 6:3, 6:2 за първия си четвъртфинал от Големия шлем от повече от четири години. Докато японката се представи силно, губейки само шест точки на собствен сервис в мача, това беше ужасяващо представяне за Гоф пред домашните си фенове, като американката допусна 33 непредизвикани грешки и отпадна в четвъртия кръг за втора поредна година.

Наоми Осака извлече максимума от грешките на Коко Гоф

Гоф спечели втората си титла от Големия шлем на Откритото първенство на Франция през юни, но оттогава се бори с проблеми със сервиса - нещо, с което се опитва да се справи по време на турнира с помощта на експерта по биомеханика Гавин МакМилан.

"Наоми игра добре. Днес беше разочароващо, защото чувствах, че това е най-добрият ми сервис през целия турнир. Мисля, че просто направих твърде много грешки", заяви американката.

Naomi Osaka’s biggest win since⁉️



The two-time champion takes out world No.3 Gauff in straight sets, 6-3 6-2! pic.twitter.com/UoOOeywLD5 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

"Това е частта от играта ми, в която се чувствах най-уверена преди да започна турнира. Така че беше малко странен мач. Със сигурност не беше нивото, което исках да покажа, но е стъпка в правилната посока. Тази седмица беше много емоционална. Днес съм развълнуван, защото си казвам: "Добре, ако мога да сервирам добре и също така да връщам достатъчно добре, тогава ще бъде доста добре за мен". Мисля, че има много позитиви, които мога да извлека от този турнир, и се опитвам да бъда позитивна. Обещавам ви, че няма да позволя това да ме съкруши. Гледам с нетърпение към бъдещето. Надявам се догодина да мога да израсна много като играч и като личност", добави тя.

27-годишната Осака никога не е губила на турнир от Големия шлем, когато е стигала до четвъртфиналите.

"За мен всичко това е нещо като непозната територия на този етап от кариерата ми. Просто се наслаждавам, забавлявам се. Мога да играя срещу най-добрите в света. Ако ме питате кое беше най-вълнуващото нещо от днес, мисля, че е, че вече не ми е необходима "уайлд кард", за да участвам в турнири. Бях на трибуните два месеца след раждането на дъщеря ми, гледах Коко и наистина исках възможност да изляза и да играя. Това е любимият ми корт в света и означава много да се върна тук", коментира Оскака.