Фланелка с автограф на Алекс Николов се продава на благотворителен търг

Фланелка на звездата на националния отбор по волейбол Александър Николов с негов автограф беше пусната на благотворителен търг. Средствата от продажбата ѝ ще бъдат дарени на "Гората.бг" в подкрепа на дейността ѝ за залесяване и защита на българската природа.

Желаещите могат да се включат в наддаването до 21,30 часа на 3 септември. За целта те трябва дадат своето предложение в коментар под публикацията в страницата на "Героите на бъдещето" във Фейсбук.

След края на търга е необходимо победителят да преведе сумата директно на Гората.бг и след потвърждение ще получи тениската.

Благотворителен турнир по плажен волейбол събра 2000 лева за Гората.бг

"Това е втората част от подкрепата към Гората.бг. В събота близо 50 души от осем фирми играха в благотворителния турнир по плажен волейбол и заедно осигурихме 2000 лева за фондацията. Благодаря на Българската федерация по волейбол за предоставената тениска и на Алекс Николов за автографа. Успех на националния отбор на предстоящото световно първенство", заяви основателят на "Героите на бъдещето" Божидар Къртунов.