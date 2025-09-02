Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Фланелка с автограф на Алекс Николов се продава на благотворителен търг

Фланелка с автограф на Алекс Николов се продава на благотворителен търг

  • 2 сеп 2025 | 15:00
  • 204
  • 0
Фланелка с автограф на Алекс Николов се продава на благотворителен търг

Фланелка на звездата на националния отбор по волейбол Александър Николов с негов автограф беше пусната на благотворителен търг. Средствата от продажбата ѝ ще бъдат дарени на "Гората.бг" в подкрепа на дейността ѝ за залесяване и защита на българската природа.

Желаещите могат да се включат в наддаването до 21,30 часа на 3 септември. За целта те трябва дадат своето предложение в коментар под публикацията в страницата на "Героите на бъдещето" във Фейсбук.

След края на търга е необходимо победителят да преведе сумата директно на Гората.бг и след потвърждение ще получи тениската.

Благотворителен турнир по плажен волейбол събра 2000 лева за Гората.бг
Благотворителен турнир по плажен волейбол събра 2000 лева за Гората.бг

"Това е втората част от подкрепата към Гората.бг. В събота близо 50 души от осем фирми играха в благотворителния турнир по плажен волейбол и заедно осигурихме 2000 лева за фондацията. Благодаря на Българската федерация по волейбол за предоставената тениска и на Алекс Николов за автографа. Успех на националния отбор на предстоящото световно първенство", заяви основателят на "Героите на бъдещето" Божидар Къртунов.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Владо Николов: Отидох на първа тренировка в Левски с екип на ЦСКА

Владо Николов: Отидох на първа тренировка в Левски с екип на ЦСКА

  • 1 сеп 2025 | 18:27
  • 3818
  • 1
Турция се затрудни, но отново победи Словения с 3:0

Турция се затрудни, но отново победи Словения с 3:0

  • 1 сеп 2025 | 18:17
  • 2111
  • 0
САЩ не даде шанс на Канада и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

САЩ не даде шанс на Канада и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 1 сеп 2025 | 18:03
  • 2022
  • 0
Аржентина с исторически триумф на Мемориал "Хуберт Вагнер"

Аржентина с исторически триумф на Мемориал "Хуберт Вагнер"

  • 1 сеп 2025 | 17:53
  • 1241
  • 0
Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио

Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио

  • 1 сеп 2025 | 17:48
  • 2771
  • 1
Иран с трета поредна световна титла за младежи

Иран с трета поредна световна титла за младежи

  • 1 сеп 2025 | 17:42
  • 2595
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 18384
  • 25
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 5696
  • 5
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 205367
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 10255
  • 1
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 10436
  • 4
Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 15:00
  • 3542
  • 0