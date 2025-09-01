Благотворителен турнир по плажен волейбол събра 2000 лева за Гората.бг

Популярни
  1 сеп 2025
Благотворителният турнир по плажен волейбол "Отборът на героите" осигури 2000 лева дарение за Гората.бг. В събота десет отбора, представители на осем фирми, играха с кауза на игрищата на Beach Mania Home в София.

Шампиони станаха отбор П1рви (ОББ) след победа с 15:13, 15:12 срещу New Moment Sofia. В спора за третото място се получи банков дуел, като УниКредит спечели с 15:12, 15:7 срещу НепОББедимите. Останалите участници бяха от отборите на Адесо България, AMPECO, Hewlett Packard Enterprise, Nuvolo и Пощенска банка, които изиграха вълнуващи и много оспорвани мачове помежду си. Отборите бяха от по четирима души, като във всеки трябваше да има поне по една жена.

Събраните средства ще отидат за Гората.бг за подпомагане на дейността им, свързана със залесяване и защита на българската природа. От организацията подариха пакетчета със семена и шапки на всички участници.

"Радостен съм, че в турнира, който се проведе за пръв път, се включиха толкова отбори. Благодаря на Culligan Bulgaria, MelliGel, пица Франкос и PowerAde за приноса в подготовката и подкрепата към участниците. Благодарен съм и на отборите, че се включиха в празника", заяви организаторът Божидар Къртунов от "Героите на бъдещето".

Въпреки че мачовете от надпреварата приключиха, подкрепата към Гората.бг продължава. Всеки, който чувства дейността на организацията близка, може да дари през сайта ѝ.

