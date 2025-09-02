8 отбора с гарантирано участие на 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025, ето кои са

Осем отбора вече са с гарантирано място на осминафиналите на ЕвроБаскет 2025. След изиграването на 4 кръга в групи А и В и три кръга в групи С и D, имената на половината от участниците във фазата на директните елиминации вече са известни.

В Група А Турция, Сърбия и съдомакинът Латвия са сигурните за осминафиналите, като все още не е ясно кой ще бъде победител в групата. Сърбия и Турция, со по 4 победи, ще премерят силите си в сряда.

В Група В световният шампион Германия, Литва и съдомакинът Финландия си осигуриха място в елиминациите, а в групи С и D въпросителните са малко повече, тъй като на отборите им остават по две срещи. В Група С засега Гърция е стопроцентов участник в елиминациите, а в Група D, изненадващо или не, Полша е лидер с 3 победи от 3 мача и вече може да мисли за съперника си в следващия етап от турнира.

Отборите с гарантирано място на осминафиналите до момента:

Турция, Сърбия, Латвия, Германия, Литва, Финландия, Гърция, Полша.