Защитник на Добруджа с тежка контузия

Футболистът на Добруджа Здравко Серафимов е получил тежка контузия в мача с Монтана, загубен от неговия отбор с 0:1 преди четири дни. Той напусна терена принудително още в 27-мата минута, а след напревения ядрено-магнитен резонанс е установено скъсана предна кръстнa връзка и менискус.

Защитникът ще претърпи хирургична интервенция в Барселона и ще бъде извън терените дълго време.

"От целия клуб му пожелаваме бързо възстановяване", написаха добричлии.

