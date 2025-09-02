Защитник на Добруджа с тежка контузия

Футболистът на Добруджа Здравко Серафимов е получил тежка контузия в мача с Монтана, загубен от неговия отбор с 0:1 преди четири дни. Той напусна терена принудително още в 27-мата минута, а след напревения ядрено-магнитен резонанс е установено скъсана предна кръстнa връзка и менискус.
Защитникът ще претърпи хирургична интервенция в Барселона и ще бъде извън терените дълго време.
Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия
"От целия клуб му пожелаваме бързо възстановяване", написаха добричлии.
Снимки: Startphoto