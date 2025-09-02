Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Защитник на Добруджа с тежка контузия

Защитник на Добруджа с тежка контузия

  • 2 сеп 2025 | 12:38
  • 92
  • 0

Футболистът на Добруджа Здравко Серафимов е получил тежка контузия в мача с Монтана, загубен от неговия отбор с 0:1 преди четири дни. Той напусна терена принудително още в 27-мата минута, а след напревения ядрено-магнитен резонанс е установено скъсана предна кръстнa връзка и менискус.

Защитникът ще претърпи хирургична интервенция в Барселона и ще бъде извън терените дълго време.

Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия
Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

"От целия клуб му пожелаваме бързо възстановяване", написаха добричлии.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) привлича двама нови

Спартак (Варна) привлича двама нови

  • 2 сеп 2025 | 09:58
  • 913
  • 1
България излиза със "син" гръбнак срещу Испания

България излиза със "син" гръбнак срещу Испания

  • 2 сеп 2025 | 09:35
  • 3023
  • 0
Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

  • 2 сеп 2025 | 09:24
  • 3422
  • 4
В ЦСКА обсъждали и Тунчев като вариант за нов наставник

В ЦСКА обсъждали и Тунчев като вариант за нов наставник

  • 2 сеп 2025 | 09:07
  • 3326
  • 0
В Нидерландия тръбят: Утрехт иска Вуцов за заместник на своя титулярен вратар

В Нидерландия тръбят: Утрехт иска Вуцов за заместник на своя титулярен вратар

  • 2 сеп 2025 | 09:01
  • 5891
  • 4
Ивайло Станчев: Трябва доста да се постараем

Ивайло Станчев: Трябва доста да се постараем

  • 2 сеп 2025 | 07:49
  • 1053
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 5124
  • 0
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 966
  • 0
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 197176
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 4133
  • 0
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 4794
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 1957
  • 0