Монтана 1:0 Добруджа, домакините със сериозен пропуск за втори гол

  29 авг 2025 | 18:12
Монтана и Добруджа играят при 1:0 в първи мач от седмия кръг на efbet Лига. Борис Димитров откри резултата в 6-ата минута след точно изпълнение на дузпа.

Новаците в елита се представят сравнително добре от старта на първенството, заемайки съответно 11-то и 8-мо място във временното класиране.

Домакините бързо взеха преднина след гол на Борис Димитров в шестата минута. Нападателят бе съборен в наказателното поле от Куеро и сам се нагърби с изпълнението на дузпата, отбелязвайки в долния десен ъгъл.

Голмайсторът Димитров се измъкна от отбраната на гостите в 18-ата минута и шутира с левия крак, а Григоров изби. Последва добавка на Коконов, но стражът на гостите отново се справи. В тази ситуация реферите отсъдиха засада, но при попадение щеше да падне голяма чертаене на линии, тъй като положението бе доста "тънко".

В 29-ата минута появилият се малко по-рано в игра Михайлов се възползва от грешка на Монтана, остана сам срещу Симеонов и шутира под лек ъгъл, но стражът на домакините спаси.

Секунди по-късно се заформи сериозно разбъркване в наказателното поле на монтанчани, но в крайна сметка ударът на Иванов от 7-8 метра срещна крак на противник и излезе в корнер.

В 36-аата минута Симеонов улови удар от фал на Рамадан. Пет по-късно Монтана направи фрапантен пропуск. Димитров се пребори със защитник на Добруджа и върна топката към непокрития Тодоров, но вторият направи по-трудното и не уцели празната врата от 6-7 метра.

МОНТАНА - ДОБРУДЖА 1:0

1:0 Борис Димитров 6 д.

