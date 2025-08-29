Атанас Атанасов: Нивото ни рязко спадна

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов сподели мнението си след минималната загуба с 0:1 от Монтана на стадион "Огоста". Близо едно полувреме добричлии играха с човек повече, но не успяха да се възползват от численото си преимущество, а в крайна сметка те също завършиха срещата с 10 души на терена, след като капитанът Андриан Димитров получи червен картон.

"Влязохме много плахи във всяка една ситуация. Допуснахме гол от дузпа. Направихме много грешки, които доведоха до това. Сменихме схемата на игра, контузия на централния защитник Здравко Серафимов. Когато останаха с 10 човека, доминирахме, но само привидно. Без да имаме креативност.

Имахме три-четири 100-процентови ситуации, които не реализирахме. Днес беше много бавно темпото. Не играхме никак добре. Ако предния мач загубихме, но имахме облик, днес взимахме грешни решения и нямаше как да спечелим.

Тази пауза идва добре за нас, за да можем да се отрезвим. Нивото ни рязко спадна", каза Орела.

