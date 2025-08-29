Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Атанас Атанасов: Нивото ни рязко спадна

Атанас Атанасов: Нивото ни рязко спадна

  • 29 авг 2025 | 19:46
  • 133
  • 0

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов сподели мнението си след минималната загуба с 0:1 от Монтана на стадион "Огоста". Близо едно полувреме добричлии играха с човек повече, но не успяха да се възползват от численото си преимущество, а в крайна сметка те също завършиха срещата с 10 души на терена, след като капитанът Андриан Димитров получи червен картон.

"Влязохме много плахи във всяка една ситуация. Допуснахме гол от дузпа. Направихме много грешки, които доведоха до това. Сменихме схемата на игра, контузия на централния защитник Здравко Серафимов. Когато останаха с 10 човека, доминирахме, но само привидно. Без да имаме креативност.

Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия
Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

Имахме три-четири 100-процентови ситуации, които не реализирахме. Днес беше много бавно темпото. Не играхме никак добре. Ако предния мач загубихме, но имахме облик, днес взимахме грешни решения и нямаше как да спечелим.

Тази пауза идва добре за нас, за да можем да се отрезвим. Нивото ни рязко спадна", каза Орела.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

"От тъч на вятър" - 7 кръг

"От тъч на вятър" - 7 кръг

  • 29 авг 2025 | 15:52
  • 2111
  • 4
Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

  • 29 авг 2025 | 16:41
  • 13200
  • 41
Гибона ще се срещне с фенове в Бургас

Гибона ще се срещне с фенове в Бургас

  • 29 авг 2025 | 15:36
  • 1129
  • 1
Фен клуб България с благотворителна шатра на "Заедно за децата"

Фен клуб България с благотворителна шатра на "Заедно за децата"

  • 29 авг 2025 | 15:31
  • 403
  • 0
Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 46840
  • 170
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 82696
  • 108
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 46840
  • 170
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 82696
  • 108
Ботев (Враца) 0:0 Черно море

Ботев (Враца) 0:0 Черно море

  • 29 авг 2025 | 19:44
  • 2982
  • 2
Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

  • 29 авг 2025 | 19:28
  • 10371
  • 6
Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

  • 29 авг 2025 | 16:41
  • 13200
  • 41
Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

  • 29 авг 2025 | 12:58
  • 28035
  • 49