Шампионите се подсилиха с американски гард

Рилски спортист привлече американския гард Камау Стоукс, който е поредното ново попълнение при шампионите. Той се присъединява към тима от румънския Стяуа, където е бил съотборник с родния национал Иван Алипиев.

"И третото ново име за предстоящия сезон в състава на Рилски спортист е факт. Това е американският гард Камау Стоукс, който идва в Самоков след много добър миналогодишен сезон с отбора на Стяуа Букурещ и ще се наложи да влезе в обувките на страхотно представилия се през миналия година с екипа на Рилски спортист негов сънародник Сюприйм Хана", информираха от самоковския клуб на официалния си сайт.

"Стоукс е на 29 години, роден в Балтимор, Мериленд. Висок е 183 сантиметра и тежи 77 килограма. Завършил е университета Канзас. За четирите си години там гардът играе средно по 30.3 минути и записва показатели от 10.4 точки, 3.5 асистенции, 2.5 борби и 1.1 открадни топки средно на мач.

След университета кариерата на американеца продължава в Европа, където преминава през отбори от Полша, Швеция, Унгария, Литва, а след това Мексико и Аржентина.

Последният отбор във визитката му е румънският Стяуа, като там Стоукс пристига през февруари на сезон 24/25 и изиграва 16 мача, в които записва 15.1 точки, 3.3 борби и 5.9 завършващи подавания", добавиха от Рилски спортист.

Снимки: Gettyimages