Минесота спечели гостуването си на Пеликанс, Юта надигра Бруклин

  • 5 дек 2025 | 11:46
Минесота спечели гостуването си на Пеликанс, Юта надигра Бруклин

Минесота Тимбъруулвс спечели гостуването си срещу Ню Орлиънс Пеликанс със 125:116. Джулиъс Рандъл беше най-резултатен в мача с 28 точки и 9 борби, и изведе тима от Минеаполис до успеха при скромното представяне на звездата Антъни Едуардс, който отбеляза едва 11 точки за 31 минути на паркета.

„Вълците“ вече са с баланс от 14-8, докато „Пеликаните“ се затвърдиха като най-слабия отбор в НБА през сезона с 3-20.

Наз Рийд се включи с 19 точки, 6 асистенции и 7 борби от скамейката, а Донте ДиВинченцо добави 15 точки. Руди Гобер завърши с дабъл-дабъл с 15 точки и 12 борби.

За тима от Луизиана Трей Мърфи III отбеляза 21 точки, 8 асистенции и 7 борби, а Садик Бей и Джеремая Фиърс завършиха с по 20 точки.

Юта Джаз надигра Бруклин Нетс със 123:110 като гост. Така тимът от Солт Лейк Сити вече е с баланс от 8-13, а Бруклин е на две места от дъното в Източната конференция с 5-17.

Лаури Марканен поведе „Джазмените“ с 30 точки и 8 борби, а Кийонте Джордж допринесе за успеха с 20 точки и 10 асистенции.

За „Мрежите“ Ноа Клауни завърши с 29 точки, а Заир Уилямс добави 23. Новобранецът Дани Улф се отчете със 17 точки и 9 борби.

