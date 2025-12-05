Бостън разби Вашингтон въпреки отсъствието на Джейлън Браун

Бостън Селтикс постигна убедителна победа срещу Вашингтон Уизардс със 146:101, въпреки че в този двубой не можеше да разчита на звездата си Джейлън Браун.
„Келтите“ спечелиха всяка една от четирите части на срещата, а Дерик Уайт изигра най-добрия си мач от началото на за сезона, вкарвайки 30 точки, към които добави 9 асистенции и 7 борби.
Джордан Уолш отбеляза рекордните за кариерата си 22 точки, а Пейтън Причард завърши с 20 точки, 8 асистенции и 6 борби. Немиас Кета помогна със 17 точки, а Анфърни Саймънс влезе с 16 от пейката. Новобранецът Уго Гонсалес изигра най-добрия си мач за Бостън с 14 точки и 5 овладени топки.
За „Магьосниците“, които са с най-лошия баланс в Източната конференция с 3-18, Си Джей МакКалъм реализира 22 точки, Крис Мидълтън добави 16.