Бостън разби Вашингтон въпреки отсъствието на Джейлън Браун

Бостън Селтикс постигна убедителна победа срещу Вашингтон Уизардс със 146:101, въпреки че в този двубой не можеше да разчита на звездата си Джейлън Браун.

„Келтите“ спечелиха всяка една от четирите части на срещата, а Дерик Уайт изигра най-добрия си мач от началото на за сезона, вкарвайки 30 точки, към които добави 9 асистенции и 7 борби.

White hot from deep 👌🏽



Congratulations Derrick on 1,000 career three pointers 👏 pic.twitter.com/yQRvaJlgop — Boston Celtics (@celtics) December 5, 2025

Джордан Уолш отбеляза рекордните за кариерата си 22 точки, а Пейтън Причард завърши с 20 точки, 8 асистенции и 6 борби. Немиас Кета помогна със 17 точки, а Анфърни Саймънс влезе с 16 от пейката. Новобранецът Уго Гонсалес изигра най-добрия си мач за Бостън с 14 точки и 5 овладени топки.

Ethical Player of the Day



Derrick White 30 PTS, 7 REBS, 9 ASTS, 1 STL, 5 3PM, 70% TS on 12/21 FG vs Wizards#Ethical pic.twitter.com/3pMoXd3exR — #Ethical Performances (@PostingSportsWs) December 5, 2025

За „Магьосниците“, които са с най-лошия баланс в Източната конференция с 3-18, Си Джей МакКалъм реализира 22 точки, Крис Мидълтън добави 16.