Краля коментира края на серията му от 1297 поредни мача с поне 10 точки

Серията от 1297 поредни мача от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) с поне 10 точки на суперзвездата ЛеБрон Джеймс приключи.

В двубоя срещу Торонто Раптърс тази нощ, четирикратният носител на приза за „Най-полезен играч“ в НБА не прехвърли границата от 10 точки, но даде асистенцията за тройката на Руи Хачимура, с която „Езерняците“ спечелиха срещата.

Леброн с ключов принос за успех на Лейкърс, въпреки че за пръв път от 2007 г. не достигна двуцифрен резултат

40-годишният играч на Лос Анджелис Лейкърс за последно беше задържан под двуцифрени показатели откъм резултатност на 6 януари 2007 година, когато все още беше част от отбора на Кливланд Кавалиърс. Тогава Джеймс отново отбеляза 8, играейки срещу Милуоки Бъкс.

След мача Джеймс беше попитан в интервю, цитирано от ESPN, какви са неговите мисли след края на впечатляващата серия.

„Никакви. Ние спечелихме. Просто играя по правилния начин. Тогава винаги избирам правилния ход. Това е моят начин на работа. Така съм бил научен и това правя през цялата си кариера“, отговори ветеранът.

„Винаги избирам правилното отиграване. Това е автоматично, независимо дали печелим, губим или завършваме наравно. Когато избирам правилния ход, боговете на баскетбола винаги се отблагодаряват“, добави той.

„ЛеБрон е крайно наясно с това колко точки има в онзи момент. Но той го направи, както е правил толкова пъти досега. Баскетболните богове те награждават, когато действаш правилно“, коментира старши треньорът на Лейкърс Джей Джей Редик.

С рекордното си постижение Джеймс е далеч пред втория и третия с подобни данни. Майкъл Джордан е на второ място с 866 поредни мача с двуцифрена резултатност, Карийм Абдул-Джабар е трети с 787, а Карл Малоун - четвърти с 575. Сред настоящите играчи Кевин Дюрант вече е с най-дълга активна серия от 267 двубоя с двуцифрени показатели при точките.