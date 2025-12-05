Популярни
НБЛ стартира инициатива, насочена към най-малките фенове на баскетбола

  • 5 дек 2025 | 13:32
  • 105
  • 0
Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже стартира инициатива, насочена към най-малките фенове.

„Децата могат да изпратят своето писмо до Баскетболния Дядо Коледа, адресирано до любимия им клуб – техния баскетболен елф. В писмото могат да направят своето новогодишно пожелание към отбора и да споделят за какво мечтаят като негови фенове. Всички клубове ще получат писмата и ще подготвят специални празнични изненади за децата, които са писали на своите елфи“, информираха от НБЛ.

Важно условие: в писмото задължително трябва да бъдат посочени името и фамилията на детето, както и телефонен номер на родител или настойник, за да могат клубовете да се свържат със семейството. Без тези данни елфите няма да могат да се свържат.

Писма могат да бъдат изпращани или оставяни на следните места, според избрания клуб:

- БК Балкан / БК Ботев Враца

Адрес: Арена Ботевград, ул. Стефан Стамболов 47, 2140 Ботевград

- БК Левски

Адрес: Зала „Триадица", ул. Метличина поляна 14, София

- БК Локомотив Пловдив

По време на домакинския мач на 15.12. Кутията ще бъде разположена на касата за билети.

- БК Берое

Писмата ще могат да бъдат оставяни по време на домакинските мачове на отбора – в кутия на касата за билети.

- БК Черно море Тича

Адрес: До БК Черно море Тича, Варна, ул. Никола Вапцаров 9

Крайният срок за изпращане или оставяне на писмата и 15 декември.

Всички деца, изпратили писмо до баскетболните елфи, ще получат специална коледна изненада от своя любим клуб, според това, което отборът е подготвил за най-малките фенове.

