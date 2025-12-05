Популярни
Филаделфия победи Голдън Стейт с кош на новобранец в последната секунда

Филаделфия 76ърс победи Голдън Стейт Уориърс с 99:98 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Новобранецът Ви Джей Еджкомб, избран под номер 3 в тазгодишния драфт на НБА, вкара добавка след стрелба на Тайрийз Макси при по-малко от секунда до изтичането на часовника, а в последвалата атака на Уориърс Макси пробяга цялата дължина на игрището и блокира поднасянето на Де'Антъни Мелтън.

С това Сиксърс си осигуриха успеха, който е 12-а за тях от началото на сезона срещу 9 допуснати поражения. Голдън Стейт вече е с негативен баланс от 11-12.

Тайрийз Макси влезе в ролята на лидер за тима от Пенсилвания със своите 35 точки, а най-резултатни от съотборниците му бяха Джоел Ембийд и Куентин Граймс с по 12. Ви Джей Еджкомб се отчете с 10 точки, 5 асистенции и 6 борби.

За „Воините“, които бяха без големите си звезди Стеф Къри и Джими Бътлър, най-много точки отбеляза Пат Спенсър, който влезе от пейката с 16. Моузес Мууди, Бъди Хийлд и Де'Антъни Мелтън записаха по 14 точки, а към тях Хийлд добави и 8 борби.

