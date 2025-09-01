Популярни
Рилски спортист подписа с още един американски баскетболист

Рилски спортист подписа с още един американски баскетболист

Центърът Майк Едуардс е второто ново попълнение за баскетболния шампион на България Рилски спортист за предстоящия сезон.

Едуардс е американец. Роден е на 20 май 1997 година и е висок 206 сантиметра.

Завършил е университета Джорджия, след което се мести в Канада, за да стартира своята професионална кариера. Тя започва с отбора на Сейнт Джон, където Едуардс изиграва един сезон, след което се мести в Европа.

"На Стария континент американецът акостира първо в Грузия, след което преминава през Косово и се завръща отново в Канада. Престоят му там отново е за един сезон, след което центърът отново се връща в Европа, за да облече екипа на грузинския Ткибули Орби, а след един сезон и този на македонския Пелистер.

Добрите му игри там го пращат в румънския Тимишоара, където центърът изиграва 17 мача, в които записва средно по 12.2 точки и 5.4 борби", информираха официално от клуба.

Преди ден от клуба съобщиха и за привличането на 208-сантиметровия американски център Джейлън Томас.

