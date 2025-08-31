Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шампион от G-Лигата е първото ново име в селекцията на Рилски спортист

  • 31 авг 2025 | 18:19
  • 270
  • 0
Шампион от G-Лигата е първото ново име в селекцията на Рилски спортист

208-сантиметровият американски център Джейлън Томас е най-новото име в селекцията на шампиона Рилски спортист за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига.

"Днес казваме "Добре дошъл" на първия нов играч в селекцията ни. 208-сантиметровият Джейлън Томас е най-новото име в селекцията за сезон 2025-2026", написаха от отбора в социалните мрежи.

"Томас е роден на 2 октомври 2000 година в Хендерсън, Невада. Възпитаник е на университета Бътлър, в който става лидер по блокове и общо осми в историята на програмата. След завършването си Томас продължава баскетболната си кариера в Лигата за развитие на НБА, като първо носи екипа на Уинди Сити Булс, a след размяна на играчи се озовава и в тима на Стоктън Кингс, с който става шампион. В Лигата центърът изиграва общо 36 мача, в които записва показатели от 4,5 точки, 4,8 борби, 1 асистенция и 0,5 чадъра средно на мач", добавят шампионите на България.

Преди около 20 дни самоковци започнаха подготовка за новата кампания, а няколко дни по-късно играчите преминаха функционални изследвания.

