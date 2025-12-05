Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Леброн с ключов принос за успех на Лейкърс, въпреки че за пръв път от 2007 г. не достигна двуцифрен резултат

Леброн с ключов принос за успех на Лейкърс, въпреки че за пръв път от 2007 г. не достигна двуцифрен резултат

  • 5 дек 2025 | 11:32
  • 605
  • 0
Леброн с ключов принос за успех на Лейкърс, въпреки че за пръв път от 2007 г. не достигна двуцифрен резултат

Лос Анджелис Лейкърс надделя над Торонто Раптърс със 123:120 като гост. Мачът ще остане в историята като първият такъв от редовния сезон НБА от 2007 година насам, в който ЛеБрон Джеймс не достига двуцифрени показатели при точките. Въпреки това четирикратният носител на приза за „Най-полезен играч“ направи асистенцията за победната тройка на Руи Хачимура, жертвайки серията си от 1297 последователни мача с над 10 точки.

Остин Рийвс записа третото си най-добро постижение в кариерата откъм резултатност с 44 точки и беше инструментален за успеха на „Езерняците“. Той оформи своя дабъл-дабъл, добавяйки и 10 асистенции в 44-те си минути на паркета. Деандре Ейтън помогна със 17 точки и 8 борби, а Джейк ЛаРавия влезе със 14 точки и 7 овладени топки от пейката. Леброн Джеймс отбеляза 8 точки, 11 асистенции и 6 борби.

За „Рапторите“ Скоти Барнс завърши на асистенция от трипъл-дабъл с 23 точки, 9 асистенции и 11 борби. Брандън Инграм записа 20 точки, 7 асистенции и 7 борби, а Джа'Коби Уолтър се отчете с 17 точки.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Коди Милър-Макинтайър в действие в интригуващ сблъсък в Белград

Коди Милър-Макинтайър в действие в интригуващ сблъсък в Белград

  • 5 дек 2025 | 07:00
  • 3244
  • 1
Итудис се сбогува с България, но не напълно

Итудис се сбогува с България, но не напълно

  • 5 дек 2025 | 01:03
  • 5187
  • 0
Иш Уейнрайт: Благодаря на всички, които ни подкрепяха в България

Иш Уейнрайт: Благодаря на всички, които ни подкрепяха в България

  • 5 дек 2025 | 00:46
  • 757
  • 0
Илайджа Брайънт: Радваме се, че успяхме да постигнем победа срещу един много добър отбор

Илайджа Брайънт: Радваме се, че успяхме да постигнем победа срещу един много добър отбор

  • 5 дек 2025 | 00:27
  • 606
  • 0
Освиркван от собствените си фенове, Партизан надви Байерн

Освиркван от собствените си фенове, Партизан надви Байерн

  • 5 дек 2025 | 00:12
  • 1042
  • 0
Емоции, разгроми и отложен мач в кръга от Евролигата

Емоции, разгроми и отложен мач в кръга от Евролигата

  • 4 дек 2025 | 23:40
  • 4801
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 13152
  • 17
Никола Цолов с 15-то време в тренировката в Абу Даби

Никола Цолов с 15-то време в тренировката в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 09:58
  • 3771
  • 2
Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 201102
  • 824
Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

  • 5 дек 2025 | 11:49
  • 949
  • 0
Лапорта: На "Бернабеу" изпаднаха в паника, когато видяха възраждането на Барселона

Лапорта: На "Бернабеу" изпаднаха в паника, когато видяха възраждането на Барселона

  • 5 дек 2025 | 10:51
  • 2462
  • 2
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 47325
  • 125