Леброн с ключов принос за успех на Лейкърс, въпреки че за пръв път от 2007 г. не достигна двуцифрен резултат

Лос Анджелис Лейкърс надделя над Торонто Раптърс със 123:120 като гост. Мачът ще остане в историята като първият такъв от редовния сезон НБА от 2007 година насам, в който ЛеБрон Джеймс не достига двуцифрени показатели при точките. Въпреки това четирикратният носител на приза за „Най-полезен играч“ направи асистенцията за победната тройка на Руи Хачимура, жертвайки серията си от 1297 последователни мача с над 10 точки.

Остин Рийвс записа третото си най-добро постижение в кариерата откъм резултатност с 44 точки и беше инструментален за успеха на „Езерняците“. Той оформи своя дабъл-дабъл, добавяйки и 10 асистенции в 44-те си минути на паркета. Деандре Ейтън помогна със 17 точки и 8 борби, а Джейк ЛаРавия влезе със 14 точки и 7 овладени топки от пейката. Леброн Джеймс отбеляза 8 точки, 11 асистенции и 6 борби.

За „Рапторите“ Скоти Барнс завърши на асистенция от трипъл-дабъл с 23 точки, 9 асистенции и 11 борби. Брандън Инграм записа 20 точки, 7 асистенции и 7 борби, а Джа'Коби Уолтър се отчете с 17 точки.