Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА

Световната атлетика (World Athletics) официално призна Георги Павлов за председател на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА).

Името на Павлов вече е вписано като председател на БФЛА в официалния сайт на Световната атлетика, което потвърждава институционалното признание и легитимност на ръководството на федерацията в глобалното спортно семейство.

"Това признаване от страна на World Athletics гарантира активното участие на федерацията в международните спортни процеси и инициативи под егидата на Световната атлетика", коментира Георги Павлов. "Сега ще имаме възможност да реализираме последователни политики и програми за развитие на леката атлетика в България, като същевременно се гарантира, че няма да съществуват пречки пред реализацията на нашите атлети на международно ниво", каза още той. Павлов беше избран за председател на БФЛА след Общото събрание (ОС) на централата на 1 август, но в последствие състезатели, треньори и заслужили деятели на българската лека атлетика изразиха възмущение и несъгласие с начина, по който то е проведено, като поискаха решенията му да бъдат обявени за недействителни и да бъде свикано ново ОС.

