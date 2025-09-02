48 клуба са подкрепили искането за свикване на ново Общо събрание на БФЛА

Представители на 48 клуба са сложили своите подписи под искането за ново свикване на Общото събрание (ОС) на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА). Това е с 6 клуба над задължителния минимум от 1/3 от членуващите в организацията 126, за да има основание за това искане, съобщиха от лекоатлетически клуб Левски 2016-София, което беше потвърдено от Спортен клуб (СК) Свети Георги (София), Дунав-Русе, СК Радуканови-Видин, Спортен клуб по лека атлетика (СКЛА) Берое-Стара Загора и др.

На 1 август се проведе Отчетно-изборно събрание на БФЛА, което утвърди нов Управителен съвет, който според правилата на централата определи Георги Павлов за нов председател. В последствие, обаче, от опозицията внесоха жалби, на базата на които Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство, заради което по закон продължава да действа старото. Именно то ще има заседание на 4 септември, след което трябва да стане ясно на коя дата ще има ново Общо събрание (ОС).

Доскорошният председател на БФЛА Иван Колев още през миналата седмица съобщи, че в централата е входирано искане за свикване на извънредно ОС, подписано от 1/3 от членовете на федерацията, което да се проведе на 8 ноември 2025 година от 14:30 часа в София, бул. Никола Вапцаров 47, театрална зала Свети Георги, при следния дневен ред: 1. Избор на председател, протоколист и преброители на събранието, избор на изборна комисия и преброители на бюлетините; 2. Освобождаване на членовете на Управителния съвет; 3. Избор на нови членове Управителен съвет на БФЛА за нов петгодишен мандат, като за избор на членове на УС да се проведе тайно поимено гласуване с интегрална бюлетина, като за избрани се считат първите по брой получени гласове 7 кандидата, получили 50%+1 гласа. При необходимост за попълване на състава се провежда втори и следващ тур. "Искрено се надявам този път да съумеем да проведем справедливо и честно общо събрание, уважавайки и зачитайки всички права на клубовете по лека атлетика! При такова положение заявявам, че ще бъда първият, който ще поздрави и пожелае успех на новоизбраните членове!", написа Колев във Фейсбук.

В същото време членът на Управителния съвет и заместник-председател на СКЛА Берое-Стара Загора Емилия Драгиева се оплака, че от администрацията на БФЛА са се опитали да въздействат върху клубове да оттеглят исканията си за свикване на ново Общо събрание.

"Аз съм от така наречената опозиция на статуквото в БФЛА. Затова питам: Администрацията, която е там, защо днес цял ден звъни на клубовете да си оттеглим подписите, че искаме ново изборно събрание? Друга работа нямат ли, вярно е че са много хора, но...? Турция близо 40 000 картотекирани, администрация 9 човека преди година. България близо 3 200 състезатели същата администрация", пише Драгиева в публикация в профила си във Фейсбук от вчера. От новоизбраната управа на БФЛА пък по-рано днес обявиха, че Георги Павлов е официално признат за председател на организацията от Световната атлетика (World Athletics).