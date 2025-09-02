Популярни
  3. Официално: Джейми Варди ще играе в Серия "А"

Официално: Джейми Варди ще играе в Серия "А"

  • 2 сеп 2025 | 01:43
  • 69
  • 0

Джейми Варди официално финализира преминаването си в новака в Серия "А" Кремонезе. Той пристигна като свободен агент след 13 години в Лестър. Бившият английски национал беше посрещнат от тълпи фенове на летището в Милано в неделя. Той премина медицинските прегледи в града, след което направи кратко пътуване до Кремона в понеделник вечерта и подписа договор за една година с опция за удължаване с още един сезон.

В социалните мрежи Варди позира до цигулка, а причината е, че Кремона е известен като „Градът на цигулките“ заради историята си в изработката на тези инструменти.

Това беше и повод за игра на думи, свързваща името му със световноизвестните цигулки Страдивариус – „СтрадиВарди“.

38-годишният ветеран беше свободен агент, след като договорът му с Лестър изтече след изпадането на отбора от Премиър лийг. Нападателят е истинска клубна легенда, като за 13 години отбеляза 200 гола в 500 официални мача и спечели титлата в Премиър лийг под ръководството на Клаудио Раниери през сезон 2015/16.

Варди стана и голмайстор на Премиър лийг през сезон 2019/20 с 23 попадения.

Кремонезе започна сезона отлично, побеждавайки Милан с 2:1 на „Сан Сиро“ и Сасуоло с 3:2, с което се нареди в челото на класирането след първите два кръга.

Милан зарадва Алегри с негов любимец от периода му в Ювентус

  • 1 сеп 2025 | 21:55
  • 5899
  • 1
Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

  • 1 сеп 2025 | 21:32
  • 4517
  • 1
Тен Хаг след шокиращото уволнение: Всички клубове, които ми се довериха, бяха възнаградени с трофеи

  • 1 сеп 2025 | 21:18
  • 6148
  • 5
Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

  • 1 сеп 2025 | 21:03
  • 7626
  • 0
Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 171540
  • 43
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 12068
  • 0
Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 171540
  • 43
Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

  • 1 сеп 2025 | 23:37
  • 6990
  • 7
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 40115
  • 40
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 10562
  • 7
Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

  • 1 сеп 2025 | 23:26
  • 11925
  • 0
Ден 9 на US Open: Синер, Швьонтек, Винъс Уилямс и шампионски сблъсък при жените

  • 2 сеп 2025 | 00:00
  • 6964
  • 0