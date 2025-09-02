Официално: Джейми Варди ще играе в Серия "А"

Джейми Варди официално финализира преминаването си в новака в Серия "А" Кремонезе. Той пристигна като свободен агент след 13 години в Лестър. Бившият английски национал беше посрещнат от тълпи фенове на летището в Милано в неделя. Той премина медицинските прегледи в града, след което направи кратко пътуване до Кремона в понеделник вечерта и подписа договор за една година с опция за удължаване с още един сезон.

В социалните мрежи Варди позира до цигулка, а причината е, че Кремона е известен като „Градът на цигулките“ заради историята си в изработката на тези инструменти.

Това беше и повод за игра на думи, свързваща името му със световноизвестните цигулки Страдивариус – „СтрадиВарди“.

38-годишният ветеран беше свободен агент, след като договорът му с Лестър изтече след изпадането на отбора от Премиър лийг. Нападателят е истинска клубна легенда, като за 13 години отбеляза 200 гола в 500 официални мача и спечели титлата в Премиър лийг под ръководството на Клаудио Раниери през сезон 2015/16.

Варди стана и голмайстор на Премиър лийг през сезон 2019/20 с 23 попадения.

Кремонезе започна сезона отлично, побеждавайки Милан с 2:1 на „Сан Сиро“ и Сасуоло с 3:2, с което се нареди в челото на класирането след първите два кръга.